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    Культура

    Удивила формами: Бритни Спирс появилась в полупрозрачном платье

    (обновлено: )37310
    Придя на церемонию награждения GLAAD Media Awards в Лос-Анджелесе, знаменитая певица выбрала для появления на красной дорожке рискованный наряд - практически прозрачное платье.
    Бритни Спирс на церемонии GLAAD Media Awards в Лос-Анджелесе
    REUTERS Mario Anzuoni

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Знаменитая американская певица Бритни Спирс сделала выбор в пользу полупрозрачного платья, расшитого стразами, отправляясь на торжественное мероприятие.

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    На минувшее церемонии GLAAD Media Awards в Лос-Анджелесе сильно похудевшая Бритни блесенула перед камерами очень коротком наряде, который едва скрывал формы исполнительницы.

    REUTERS Mario Anzuoni
    Бритни Спирс на церемонии GLAAD Media Awards в Лос-Анджелесе

    К нему звезда поп-сцены подобрала туфли, также усыпанные стразами.

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    Ранее Спирс смогла удивить поклонников, опубликовав в Instagram свое фото в красном кружевном белье.

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