Удивила формами: Бритни Спирс появилась в полупрозрачном платье

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Знаменитая американская певица Бритни Спирс сделала выбор в пользу полупрозрачного платья, расшитого стразами, отправляясь на торжественное мероприятие.

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На минувшее церемонии GLAAD Media Awards в Лос-Анджелесе сильно похудевшая Бритни блесенула перед камерами очень коротком наряде, который едва скрывал формы исполнительницы.

REUTERS Mario Anzuoni Бритни Спирс на церемонии GLAAD Media Awards в Лос-Анджелесе

К нему звезда поп-сцены подобрала туфли, также усыпанные стразами.

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Ранее Спирс смогла удивить поклонников, опубликовав в Instagram свое фото в красном кружевном белье.