Юбилейная 25-ая церемония пройдет на площадке студии Warner Bros. в Бербанке, ее покажет телеканал MTV. Честь вести церемонию в этом году выпала акетрскому дуэту комедии "Центральная разведка" Дуэйну Джонсону и Кевину Харту.
За звание "лучшей картины года" поборются сразу восемь картин: "Американский снайпер", "Отрочество", "Виноваты звезды", "Исчезнувшая", "Стражи Галактики", "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I", "Сельма" и "Одержимость".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.