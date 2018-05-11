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    Илон Маск показал скоростной подземный тоннель для жителей Калифорнии

    (обновлено: )17511
    Американский разработчик и бизнесмен Илон Маск продемонстрировал, как проходить строительство тоннелей под Лос-Анджелесом, которые должны разрушить автодорожный трафик.
    Тоннель в Калифорнии, который строит компания Илона Маска
    Фото instagram.com/elonmusk

    КИЕВ, 11 мая - РИА Новости Украина. Американский бизнесменилон Маск опубликовал видео строящегося подземного тоннеля, которым смогут пользоваться жители Лос-Анджелеса.

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    Компания Маска The Boring Company строит в Калифорнии тоннель, который поможет разгрузить транспортные потоки в мегаполисах.

    "Первый тоннель The Boring Company под ЛА почти готов! Ожидается финальное утверждение со стороны регуляторных органов, мы предложим бесплатные поездки общественности через несколько месяцев.

    Маск является автором скоростной системы перевозок Hyperloop, которая тестируется в США. По задумке разработчиков, благодаря отсутствию трения и сопротивления в Hyperloop скорость должна достигать 1200 км/ч.

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