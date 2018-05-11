Илон Маск показал скоростной подземный тоннель для жителей Калифорнии

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КИЕВ, 11 мая - РИА Новости Украина. Американский бизнесменилон Маск опубликовал видео строящегося подземного тоннеля, которым смогут пользоваться жители Лос-Анджелеса.

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Компания Маска The Boring Company строит в Калифорнии тоннель, который поможет разгрузить транспортные потоки в мегаполисах.

"Первый тоннель The Boring Company под ЛА почти готов! Ожидается финальное утверждение со стороны регуляторных органов, мы предложим бесплатные поездки общественности через несколько месяцев.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 10 Май 2018 в 6:49 PDT

Маск является автором скоростной системы перевозок Hyperloop, которая тестируется в США. По задумке разработчиков, благодаря отсутствию трения и сопротивления в Hyperloop скорость должна достигать 1200 км/ч.