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    Airbus A380

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    У пассажирского A380 в полете разрушилась обшивка двигателя. Видео
    У крупнейшего авиалайнера A380 в полете разрушилась обшивка двигателя 
    23:33 01.10.2017
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    У крупнейшего в мире серийного пассажирского самолета Airbus A380 авиакомпании Air France в полете разрушилась обшивка двигателя. Воздушное судно выполняло рейс из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль в Лос-Анджелес.
    Международный аэропорт Лос-Анджелеса, архивное фото
    Австралийский лайнер вернулся в аэропорт Лос-Анджелеса из-за неполадок
    05:23 21.05.2017
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    Пассажирский Airbus A380 с несколькими сотнями человек на борту направлялся в Мельбурн, на втором часу полета командиру экипажа сообщили о неполадках в одном из двигателей. Пассажиры заметили искры в одной из турбин.
    Самолет Lufthansa
    Пилоты Lufthansa во вторник проведут во Франкфурте забастовку
    01:08 30.09.2014
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    С 8.00 по 23.00 по местному времени пилоты Lufthansa не будут проводить вылетов из аэропорта Франкфурта-на-Майне на самолетах Airbus A380, Boeing B747, Airbus A330 и Airbus A340.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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