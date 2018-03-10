У крупнейшего в мире серийного пассажирского самолета Airbus A380 авиакомпании Air France в полете разрушилась обшивка двигателя. Воздушное судно выполняло рейс из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль в Лос-Анджелес.
Пассажирский Airbus A380 с несколькими сотнями человек на борту направлялся в Мельбурн, на втором часу полета командиру экипажа сообщили о неполадках в одном из двигателей. Пассажиры заметили искры в одной из турбин.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".