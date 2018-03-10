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    Белгород-Днестровский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    В Одесской области произведен выстрел из гранатомета по кафе
    В Одесской области кафе обстреляли из противотанкового гранатомета
    14:30 13.01.2018
    782
    Несмотря на то, что при взрыве противотанковой гранаты разрушена стена заведения общепита, уголовное дело полиция расследует по статье "хулиганство".
    Оружие. Архивное фото
    В Одесской области расстреляли мужчин, сидевших на скамейке - СМИ
    22:18 12.11.2017
    2827Криминальные войны в Украине
    По данным местного издания, неизвестный открыл огонь во дворе жилого дома в Белгороде-Днестровском, расстреляв двоих мужчин, которые сидели на скамейке. Один был убит на месте.
    Водитель выгнал пассажиров маршрутки
    В Одесской области неадекватный водитель выгнал пассажиров из маршрутки 
    21:37 18.08.2017
    615
    В Белгород-Днестровском водитель маршрутки в агрессивной форме выгнал пассажиров из транспортного средства. По данным СМИ, по факту инцидента открыто производство.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Обратная сторона экстрима. Под Одессой парни получили ожоги на крыше поезда
    18:31 07.08.2017
    85
    Инцидент произошел в воскресенье. Юноши - 17 и 19 лет - были госпитализированы с ожогами 40% тела 4 степени, которые они получили от удара электрическим током.
    В Аккермане православные Московского патриархата провели крестный ход «за мир и стабильность»
    Крестный ход Московского патриархата: "за мир и стабильность" 
    14:41 16.06.2017
    480
    В четверг в Белгороде-Днестровском провели праздничную литургию в новом храме святого великомученика Иоанна Сочавского УПЦ Московского патриархата.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Мэр Белгорода-Днестровского попала в ДТП под Киевом
    19:08 21.05.2017
    380
    Согласно информации, дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала мэр города Белгород-Днестровский, произошло в районе города Белая Церковь Киевской области.
    Василий Ломаченко после победы над Уолтерсом 27 ноября 2016 года
    Ломаченко переключился с бокса на хоккей
    09:58 04.01.2017
    170
    Украинский боксер вышел на лед в Белгород-Днестровском. Подписчики Ломаченко одобрили его действия, отметив, что "на льду за скоростью Василия не угнаться".
    На месте стрельбы в Белгород-Днестровском
    Мужчина устроил стрельбу в Одесской области, есть пострадавшие - Нацполиция
    11:54 08.12.2015
    255Рост преступности в Украине
    Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 45-летний житель города Белгород-Днестровский. По факту инцидента открыто уголовное производство.
    Белгород-Днестровский городской совет
    Белгород-Днестровский горсовет признал РФ страной-агрессором
    03:39 19.08.2015
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    Перед заседанием в горсовет пришли около десяти активистов патриотических организаций, которые потребовали, чтобы депутаты начали сессию с "российского вопроса".
    Стрельба. Архивное фото
    В Одесской области возле кладбища расстреляли Toyota Camry, есть жертвы
    09:59 09.07.2015
    636Криминализация украинского общества.
    Как уточнили в МВД, на данный момент правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают обстоятельства данного происшествия. Ведется розыск.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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