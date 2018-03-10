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Тег
Белгород-Днестровский
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
10
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В Одесской области кафе обстреляли из противотанкового гранатомета
14:30 13.01.2018
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Несмотря на то, что при взрыве противотанковой гранаты разрушена стена заведения общепита, уголовное дело полиция расследует по статье "хулиганство".
В Одесской области расстреляли мужчин, сидевших на скамейке - СМИ
22:18 12.11.2017
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Криминальные войны в Украине
По данным местного издания, неизвестный открыл огонь во дворе жилого дома в Белгороде-Днестровском, расстреляв двоих мужчин, которые сидели на скамейке. Один был убит на месте.
В Одесской области неадекватный водитель выгнал пассажиров из маршрутки
21:37 18.08.2017
615
В Белгород-Днестровском водитель маршрутки в агрессивной форме выгнал пассажиров из транспортного средства. По данным СМИ, по факту инцидента открыто производство.
Обратная сторона экстрима. Под Одессой парни получили ожоги на крыше поезда
18:31 07.08.2017
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Инцидент произошел в воскресенье. Юноши - 17 и 19 лет - были госпитализированы с ожогами 40% тела 4 степени, которые они получили от удара электрическим током.
Крестный ход Московского патриархата: "за мир и стабильность"
14:41 16.06.2017
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В четверг в Белгороде-Днестровском провели праздничную литургию в новом храме святого великомученика Иоанна Сочавского УПЦ Московского патриархата.
Мэр Белгорода-Днестровского попала в ДТП под Киевом
19:08 21.05.2017
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Согласно информации, дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала мэр города Белгород-Днестровский, произошло в районе города Белая Церковь Киевской области.
Ломаченко переключился с бокса на хоккей
09:58 04.01.2017
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Украинский боксер вышел на лед в Белгород-Днестровском. Подписчики Ломаченко одобрили его действия, отметив, что "на льду за скоростью Василия не угнаться".
Мужчина устроил стрельбу в Одесской области, есть пострадавшие - Нацполиция
11:54 08.12.2015
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Рост преступности в Украине
Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 45-летний житель города Белгород-Днестровский. По факту инцидента открыто уголовное производство.
Белгород-Днестровский горсовет признал РФ страной-агрессором
03:39 19.08.2015
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Перед заседанием в горсовет пришли около десяти активистов патриотических организаций, которые потребовали, чтобы депутаты начали сессию с "российского вопроса".
В Одесской области возле кладбища расстреляли Toyota Camry, есть жертвы
09:59 09.07.2015
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Криминализация украинского общества.
Как уточнили в МВД, на данный момент правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают обстоятельства данного происшествия. Ведется розыск.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
"Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча
05:55 09.03.2018
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Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
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08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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