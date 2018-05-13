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    Первый комментарий Ломаченко после исторической победы

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    На странице Василия Ломаченко в Facebook выложен первый комментарий украинского боксера после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом. В частности, он прокомментировал нокдаун, в котором оказался в ходе боя.
    facebook.com/VasylLomachenko

    "Это (нокдаун — Ред.) говорит об ошибках. Я не до конца выполнил то задание, которое дал отец", — признал Ломаченко.

    Украинец поблагодарил свою команду и семью за поддержку.

    Василий Ломаченко против Хорхе Линареса
    facebook.com/VasylLomachenko
    Ломаченко установил рекорд. Лучшие кадры победного боя украинца

    Ломаченко в субботу в Нью-Йорке победил нокаутом в десятом раунде Линареса и завоевал титул WBA в легком весе. В шестом раунде украинец побывал в нокдауне.

    Смотрите также: Ломаченко vs Линарес: украинец нокаутировал соперника

    Украинский боксер Василий Ломаченко установил рекорд по наименьшему количеству боев до чемпионских титулов в трех весовых категориях. Ранее 30-летний украинец завоевал чемпионские пояса WBO в полулегком весе и втором полулегком весе.

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