Первый комментарий Ломаченко после исторической победы

"Это (нокдаун — Ред.) говорит об ошибках. Я не до конца выполнил то задание, которое дал отец", — признал Ломаченко.

Украинец поблагодарил свою команду и семью за поддержку.

Ломаченко в субботу в Нью-Йорке победил нокаутом в десятом раунде Линареса и завоевал титул WBA в легком весе. В шестом раунде украинец побывал в нокдауне.

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Украинский боксер Василий Ломаченко установил рекорд по наименьшему количеству боев до чемпионских титулов в трех весовых категориях. Ранее 30-летний украинец завоевал чемпионские пояса WBO в полулегком весе и втором полулегком весе.