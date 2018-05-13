Экс-чемпион WBC прокомментировал "достойную победу" Ломаченко

КИЕВ, 13 мая – РИА Новости Украина, Василий Конов-мл. Экс-чемпион WBC в первом тяжелом весе, российский боксер Григорий Дрозд заявил, что украинец Василий Ломаченко, прочувствовав "тайминг" в бою с венесуэльцем Хорхе Линаресом, приступил к разрушению обороны соперника, а полученный нокдаун пойдет на пользу будущей карьере украинца.

Ломаченко в десятом раунде нокаутировал Линареса и завоевал пояс WBA в легком весе. Двукратному олимпийскому чемпиону отсчитали нокдаун в шестом раунде. Ломаченко установил рекорд по количеству боев до завоевания чемпионских поясов в трех весовых категориях. Украинцу, который владел поясами WBO в полулегком и втором полулегком весах, для этого потребовалось 12 боев (11 побед, одно поражение).

"Мы посмотрели прекрасный поединок. Василий Ломаченко дебютировал в новом для себя весе и дебютировал, считаю, прекрасно. Мне кажется, что полученный нокдаун многое даст Ломаченко. В таких бескомпромиссных боях боксер всегда растет, преодолевая трудности и препятствия. В первых раундах была больше пристрелка, но все же Линарес выглядел поэффектнее и поинтереснее, а потом Василий подобрал ключи, понял тайминг. И начал делать свое дело – разрушать", — сказал Дрозд РИА Новости по телефону.

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"Но этот нокдаун мог все переломить. Линарес воспрял, у него были хорошие атаки, — продолжил россиянин. — Конечно, было напряжение, потому что Линарес крепко бьет, что он и продемонстрировал. Так что это очень достойная победа. Поздравляем команду Василия Ломаченко с великолепным боем. Вася идет вперед, Вася делает свою историю и наследие".