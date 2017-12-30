HBO признал украинца Ломаченко лучшим боксером 2017 года

КИЕВ, 30 дек — РАИ Новости Украина. Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира в 2017 году по версии американского телеканала HBO, сообщает авторитетное издание boxingscene.com.

Эксперт HBO Джим Лампли считает, что украинец обладает самой чистой техникой в спорте. "У боксера, который обладает самой чистой техникой в спорте, вышел безупречный год", — заявил он.

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Ранее также сообщалось, что Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Напомним, в ночь на 10 декабря Ломаченко одержал победу в Нью-Йорке, заставив капитулировать после шестого раунда кубинца Гильермо Ригондо. Позже выяснилось, что Ригондо симулировал травму руки в поединке против Ломаченко.