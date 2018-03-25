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    Спорт

    Ломаченко подарил Роналду свои боксерские перчатки

    (обновлено: )15110
    Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас сообщил, что передал нападающему мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду перчатки Ломаченко.
    Бой Василия Ломаченко и Гамальера Родригеса
    USA TODAY Sports/Mark J. Rebilas

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко подарил свои боксерские перчатки лучшему футболисту мира, обладателю "Золотого мяча", нападающему мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

    Об этом в своем Instagram сообщил менеджер Ломаченко Эгис Климас.

    "Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко", — написал Климас.

    klimasmanagement
    Ломаченко подарил Роналду свои боксерские перчатки

    Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) свой ближайший бой проведет против чемпиона мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

     

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