USA TODAY Sports/Mark J. Rebilas

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко подарил свои боксерские перчатки лучшему футболисту мира, обладателю "Золотого мяча", нападающему мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Об этом в своем Instagram сообщил менеджер Ломаченко Эгис Климас.

"Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко", — написал Климас.

klimasmanagement Ломаченко подарил Роналду свои боксерские перчатки

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) свой ближайший бой проведет против чемпиона мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).