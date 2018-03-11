СМИ назвали соперника и дату нового боя Ломаченко

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) свой ближайший бой проведет против чемпиона мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

Как сообщает польское издание Ringpolska.pl, промоутеры уже договорились, что этот поединок пройдет 12 мая в Madison Square Garden (Нью-Йорк, США). Официально о бое будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, несколько дней назад Ломаченко расчистил снег на входе в родной боксерский зал.