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    Спорт

    СМИ назвали соперника и дату нового боя Ломаченко

    (обновлено: )18210
    Как уточняется, поединок пройдет 12 мая в Madison Square Garden (Нью-Йорк, США). Официально о бое будет объявлено в ближайшее время.
    Пресс-конференция Василия Ломаченко в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) свой ближайший бой проведет против чемпиона мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

    Как сообщает польское издание Ringpolska.pl, промоутеры уже договорились, что этот поединок пройдет 12 мая в Madison Square Garden (Нью-Йорк, США). Официально о бое будет объявлено в ближайшее время.

    Напомним, несколько дней назад Ломаченко расчистил снег на входе в родной боксерский зал.

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