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    Смешной танец Усика с Ломаченко на чемпионском юбилее

    (обновлено: )6010
    В субботу украинский чемпион в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко отметил свое 30-летие. В интернете появилось видео танца именинника с Александром Усиком.
    Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко
    facebook.com/petroporoshenko

    "Это был подготовленный танец с прошлого выступления", — пошутил Ломаченко после того, как они в Усиком вернулись на места во время празднования в ресторане.

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    Президент Петр Порошенко также поздравил Ломаченко с 30-летием.

    Василий Ломаченко — двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Он завоевал чемпионские титулы в двух разных весовых категориях (в полулегком весе и во втором полулегком весе). Для этого украинцу понадобилось всего 7 поединков, что является абсолютным рекордом.

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