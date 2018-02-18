Смешной танец Усика с Ломаченко на чемпионском юбилее

"Это был подготовленный танец с прошлого выступления", — пошутил Ломаченко после того, как они в Усиком вернулись на места во время празднования в ресторане.

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Президент Петр Порошенко также поздравил Ломаченко с 30-летием.

Василий Ломаченко — двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Он завоевал чемпионские титулы в двух разных весовых категориях (в полулегком весе и во втором полулегком весе). Для этого украинцу понадобилось всего 7 поединков, что является абсолютным рекордом.