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    Марк Флэнаган

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Сложный поединок Лебедева с Флэнаганом за чемпионский титул. Видео
    Сложный поединок Лебедева с Флэнаганом за чемпионский титул 
    00:14 10.07.2017
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    Российский боксер Денис Лебедев защитил титул чемпиона мира WBA (Super) в первом тяжелом весе. Двое рефери отдали Лебедеву победу со счетом 119:108, еще один дал оценку 120:107 в пользу россиянина.
    Бокс. Бой Д. Лебедева и М. Флэнагана
    Боксер Лебедев победил по очкам Флэнагана и защитил чемпионский титул
    23:51 09.07.2017
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    Бой между Лебедевым и Флэнаганом, прошедший в воскресенье в рамках боксерского вечера в Екатеринбурге, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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