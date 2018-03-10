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    Александр Устинов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Устинов проиграл Чарру в бою за титул WBA в супертяжелом весе. Видео
    Российский боксер Устинов проиграл бой за титул чемпиона WBA 
    02:30 26.11.2017
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    Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу Мануэлю Чарру в поединке за чемпионский титул WBA в супертяжелом весе. Бой в немецком Оберхаузене продлился все 12 раундов и завершился победой Чарра единогласным решением судей.
    Владимир Кличко на открытой тренировке
    Владимир Кличко в ближайшем бою может встретиться с Устиновым
    19:20 24.10.2016
    219Владимир Кличко. Окончен бой
    По информации СМИ, соперником Кличко может стать 39-летний россиянин Александр Устинов, так как он занимает третье место в рейтинге WBA, вслед за украинским боксером.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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