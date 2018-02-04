Как россиянин Гассиев победил кубинца Дортикоса в полуфинале WBSS

В ночь на воскресенье в Сочи россиянин Мурат Гассиев в 12-м раунде нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе и вышел в финал WBSS.

Гассиев считает, что выигранный полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с Дортикосом мог закончиться победой кубинца, россиянин выразил надежду, что соперник не получил травму.

"Хочу сказать спасибо команде Юниера. Они проделали очень серьезную работу, он очень сильный боксер с очень (как я говорил до боя) тяжелым ударом. Это тяжелый вес, и до последнего момента ты не угадаешь, кто победил. Этот бой закончился в мою пользу, а мог закончиться в его. Надеюсь, что Дортикос в порядке, без травм. Надеюсь, что он вернется и будет еще сильнее. Надеюсь, это только начало, и мы будем вместе двигаться вперед", — сказал Гассиев журналистам.

Смотрите также: Усик вышел на ринг на дуэль взглядов с Гассиевым

В решающем поединке турнира 11 мая в Саудовской Аравии россиянин встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком.

"В финале мы выложимся на все сто, и этот бой, думаю, будет не менее зрелищным, чем встреча с Дортикосом", — продолжил чемпион.

Кубинец Юниер Дортикос не смог сдержать слезы во время пресс-конференции.

"Я расстроен, я хотел победить, но не получилось. Я чувствую, что разочаровал многих людей в Майами, на Кубе и здесь", — с трудом подбирал слова Дортикос.