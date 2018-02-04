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    Фотоленты

    Как россиянин Гассиев победил кубинца Дортикоса в полуфинале WBSS

    (обновлено: )596
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Мурат Гассиев (Россия)
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Справа: Максим Власов (Россия) после победы над Оланреваджу Дуродола (Нигерия) (слева) в андеркарде полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обладателем титула WBA Regular кубинцем Юниером Дортикосом в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мурат Гассиев (Россия)
    Мурат Гассиев (Россия) перед полуфинальным поединком Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с Юниером Дортикосом (Куба) в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Справа налево: Мурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Справа налево: Максим Власов (Россия) и Оланреваджу Дуродола (Нигерия) в андеркарде полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обладателем титула WBA Regular кубинцем Юниером Дортикосом в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Слева направо: Мурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Слева направо: Мурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Слева направо: Мурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Справа налево: Мурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Справа налево: Мурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Мурат Гассиев (Россия) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с Юниером Дортикосом (Куба) в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Слева направо: Михаил Алоян (Россия) и Александр Эспиноза (Никарагуа) в андеркарде полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обладателем титула WBA Regular кубинцем Юниером Дортикосом в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Слева направо: Мурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    В центре: Мурат Гассиев (Россия) после победы в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с Юниером Дортикосом (Куба) в Сочи.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Справа: Максим Власов (Россия) после победы над Оланреваджу Дуродола (Нигерия) (слева) в андеркарде полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и обладателем титула WBA Regular кубинцем Юниером Дортикосом в Сочи.

    В ночь на воскресенье в Сочи россиянин Мурат Гассиев в 12-м раунде нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе и вышел в финал WBSS.

    Тяжелый нокаут Гассиева в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. Видео
    Канал Tj Addington на Youtube
    Тяжелый нокаут кубинца в бое с Гассиевым в полуфинале WBSS

    Гассиев считает, что выигранный полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с Дортикосом мог закончиться победой кубинца, россиянин выразил надежду, что соперник не получил травму.

    "Хочу сказать спасибо команде Юниера. Они проделали очень серьезную работу, он очень сильный боксер с очень (как я говорил до боя) тяжелым ударом. Это тяжелый вес, и до последнего момента ты не угадаешь, кто победил. Этот бой закончился в мою пользу, а мог закончиться в его. Надеюсь, что Дортикос в порядке, без травм. Надеюсь, что он вернется и будет еще сильнее. Надеюсь, это только начало, и мы будем вместе двигаться вперед", — сказал Гассиев журналистам.

    Смотрите также: Усик вышел на ринг на дуэль взглядов с Гассиевым

    В решающем поединке турнира 11 мая в Саудовской Аравии россиянин встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком.

    "В финале мы выложимся на все сто, и этот бой, думаю, будет не менее зрелищным, чем встреча с Дортикосом", — продолжил чемпион.

    Кубинец Юниер Дортикос не смог сдержать слезы во время пресс-конференции.

    "Я расстроен, я хотел победить, но не получилось. Я чувствую, что разочаровал многих людей в Майами, на Кубе и здесь", — с трудом подбирал слова Дортикос.

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