Чемпион мира в первом тяжелом дивизионе по версиям WBA, IBF Мурат Гассиев вернул Юниеру Дортикосу пояс чемпиона WBA после пресс-конференции. Так, российский чемпион поддержал соперника, который не смог сдержать эмоций.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
Чемпион мира в первом тяжелом дивизионе по версиям WBA, IBF Мурат Гассиев вернул Юниеру Дортикосу пояс чемпиона WBA после пресс-конференции. Так, российский чемпион поддержал соперника, который не смог сдержать эмоций.
Чемпион мира в первом тяжелом дивизионе по версиям WBA, IBF Мурат Гассиев вернул Юниеру Дортикосу пояс чемпиона WBA после пресс-конференции. Так, российский чемпион поддержал соперника, который не смог сдержать эмоций.