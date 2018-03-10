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    Александр Лебедев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Сложный поединок Лебедева с Флэнаганом за чемпионский титул. Видео
    Сложный поединок Лебедева с Флэнаганом за чемпионский титул 
    00:14 10.07.2017
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    Российский боксер Денис Лебедев защитил титул чемпиона мира WBA (Super) в первом тяжелом весе. Двое рефери отдали Лебедеву победу со счетом 119:108, еще один дал оценку 120:107 в пользу россиянина.
    Гривны на фоне флага Украины
    Отказ кредиторов Украины списывать долги приближает технический дефолт
    13:22 14.04.2015
    13071Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Отказ пяти крупнейших держателей облигаций Украины списать стране основную сумму долга, означает по сути технический дефолт, если не будет запущен новый план реструктуризации, который не предполагает сокращение долга.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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