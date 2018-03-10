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    Владислав Иноземцев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Обзор мировых СМИ: Киев и Москва – неразрывные связи
    13:56 15.04.2015
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    Мировые СМИ интересуются: почему Украина до сих пор не может порвать связей с российским "государством-агрессором"? Сможет ли экономика Киева полностью ограничиться от соседней Москвы?
    Гривны на фоне флага Украины
    Отказ кредиторов Украины списывать долги приближает технический дефолт
    13:22 14.04.2015
    13071Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Отказ пяти крупнейших держателей облигаций Украины списать стране основную сумму долга, означает по сути технический дефолт, если не будет запущен новый план реструктуризации, который не предполагает сокращение долга.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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