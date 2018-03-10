Отказ пяти крупнейших держателей облигаций Украины списать стране основную сумму долга, означает по сути технический дефолт, если не будет запущен новый план реструктуризации, который не предполагает сокращение долга.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.