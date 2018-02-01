Российского боксера лишили титула чемпиона мира

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила россиянина Дениса Лебедева, владевшего титулом чемпиона мира в первом тяжелом весе по ее версии, "чемпионом в отпуске", а чемпионский титул будет разыгран в бою между кубинцем Юниером Дортикосом и россиянином Муратом Гассиевым, сообщается на сайте WBA.

Отмечается, что 38-летний Лебедев дал устное и письменное согласие на данное решение WBA. Согласно решению WBA, победитель Всемирной боксерской суперсерии, финал которой пройдет 11 мая, должен начать обязательные переговоры о бое с командой Лебедева с 13 мая, и у сторон будет 30 дней, чтобы прийти к соглашению.

Поединок между Гассиевым и Дортикосом в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии, пройдет 3 февраля в Сочи. Дортикос является обладателем титула WBA Regular, Гассиеву принадлежит звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Решение WBA о переводе Дениса Лебедева в статус "чемпиона в отпуске" не означает, что россиянин завершает карьеру, заявил РИА Новости менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

"Это было ожидаемо, мы это обсуждали последние три месяца, — сказал Корнилов по телефону. — Победитель турнира будет обязан встретиться с Лебедевым. О завершении карьеры Денисом речи пока не идет. Он ждет результатов суперсерии, он хочет драться с победителем, он заинтересован. Мы планировали следующий бой Дениса на март-апрель, но по регламенту Денис не имеет права проводить боев до 11 мая (когда пройдет финал WBSS). Будем смотреть".