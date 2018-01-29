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    За победный бой Усик получит астрономический гонорар

    (обновлено: )49820
    Украинский боксер, вышедший в финал Всемирной серии бокса, заработал 1,6 миллиона евро. Из этой суммы - половина причитается ему за победу в бою против Бриедиса.
    Александр Усик - Марко Хук. Лучшие моменты боя
    facebook.com/WBSuperSeries

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик получил двойной гонорар за победу над Майрисом Бриедисом в рамках полуфинального боя Всемирной серии бокса.

    Украинский и латышский боксер только за участие в полуфинале получили по 800 тысяч евро. Еще столько же Усику полагается как победителю боя.

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    Напомним, что соперником украинца в финале станет победитель пары чемпион IBF Мурат Гассиев — чемпион WBA Юньер Дортикос. Матч состоится 3 февраля в Сочи (Россия).

    Гонорар победителя финального боя вырастет почти в пять раз: оба участника гарантированно получат по 2 миллиона долларов, победитель — еще 2 миллиона.

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