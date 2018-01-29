Переписал историю. Усик побил мировой рекорд Холифилда

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Чемпион мира WBO и WBC Александр Усик в бою против Майриса Бриедиса переписал историю мирового бокса. Одержав победу в Риге, украинец побил рекорд легендарного Эвандера Холифилда, пишет "Обозреватель".

31-летний крымчанин сумел объединить чемпионские пояса в первом тяжелом дивизионе уже в 14-м поединке на профи-ринге. Холифилду это удалось в далеком 1987-м лишь в 15-м бою. Таким образом, Усик побил рекорд американца в крузервейте, который держался на протяжении 31 года.

Стоит отметить, что Усик стал вторым украинским боксером в истории, которому удалось завоевать два пояса чемпиона мира. Ранее подобным мог похвастаться лишь Владимир Кличко. В 2006-м он завоевал пояса по версиям IBF и IBO, а позже добавил к ним титулы WBO (в 2008 году) и WBA (в 2011-м).

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Напомним, что соперником украинца в финале станет победитель пары чемпион IBF Мурат Гассиев — чемпион WBA Юньер Дортикос. Матч состоится 3 февраля в Сочи (Россия).

Гонорар победителя финального боя вырастет почти в пять раз: оба участника гарантированно получат по 2 миллиона долларов, победитель — еще 2 миллиона.