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    Усик прокомментировал возможный бой-реванш с Бриедисом

    (обновлено: )242
    Украинский боксер Александр Усик заявил, что бесплатно он боксировать не собирается. Если его заинтересует цена, тогда он готов проводить бой и в Риге.
    Александр Усик
    twitter.com/Klitschko

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик не верит в реальность боя-реванша с Майрисом Бриедисом, но готов провести его, если команда латвийца найдет спонсоров. Об этом Усик заявил в интервью "Спорт.Интервью.112".

    Усик вышел на ринг на дуэль взглядов с Гассиевым. Видео
    Канал Boxing_History-Chanel на Youtube
    Усик вышел на ринг на дуэль взглядов с Гассиевым

    На вопрос о том, рассматривается ли такая возможность, как того хочет Бриедис, Усик заявил, что бесплатно боксировать не собирается.

    "Нужно идти вперед. Давайте реально на это посмотрим: насколько это будет интересно людям и кто за этот бой заплатит? Ну, для того чтобы вообще этот бой сделать. Бесплатно мы же не будем боксировать. Если у него есть тот, кто заплатит за этот поединок, сумма, которая устроила бы меня, ну хорошо, я побоксирую еще с ним с удовольствием. Хочет он, чтобы я еще приехал в Ригу? Приеду, мне без разницы. Это же бизнес, так что давайте… чуть надо покрутиться, чуть заработать", — сказал украинский боксер.

    Напомним, в ночь на воскресенье в Сочи россиянин Мурат Гассиев в 12-м раунде нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе и вышел в финал WBSS.

    Украинец наблюдал за поединком из зала, а после его окончания поднялся в ринг. Боксеры провели первую дуэль взглядов, после чего Усик сделал селфи с победителем боя.

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