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    Усик vs Бриедис. Боксеры провели "дуэль взглядов"

    (обновлено: )3110
    Украинский чемпион Александр Усик на пресс-конференции в Риге находился в хорошем расположении духа и пообещал показать в пятницу зрелищный бокс.
    канал на Youtube Combat Source

    Чемпионы мира  по боксу украинец Александр Усик (WBO) и латыш Майрис Бриедис (WBC) провели дуэль взглядов перед боем в Риге. 

    Бойцы в течение 15 секунд сошлись лицом к лицу, после чего продемонстрировали свои чемпионские пояса. Первым закончил дуэль взглядов боксер из Латвии.

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    Украинец находился в хорошем расположении духа, тогда как его соперник практически не показывал своих эмоций. Встреча обошлась без разборок, а Усик сообщил, что ждет большую группу поддержки в Риге и намерен показать зрелищный бокс.

    Бой в рамках полуфинала World Boxing Super Series состоится 27 января. 

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