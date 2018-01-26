Усик vs Бриедис. Боксеры провели "дуэль взглядов"

Чемпионы мира по боксу украинец Александр Усик (WBO) и латыш Майрис Бриедис (WBC) провели дуэль взглядов перед боем в Риге.

Бойцы в течение 15 секунд сошлись лицом к лицу, после чего продемонстрировали свои чемпионские пояса. Первым закончил дуэль взглядов боксер из Латвии.

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Украинец находился в хорошем расположении духа, тогда как его соперник практически не показывал своих эмоций. Встреча обошлась без разборок, а Усик сообщил, что ждет большую группу поддержки в Риге и намерен показать зрелищный бокс.

Бой в рамках полуфинала World Boxing Super Series состоится 27 января.

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