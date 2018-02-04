Усик прокомментировал селфи с российским боксером

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Усик сделал селфи с россиянином Муратом Гассиевым, который нокаутировал Юниера Дортикоса в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии и пробился в финал турнира.

Фото Учик опубликовал на своей странице в Instagram.

Украинец наблюдал за поединком из зала, а после его окончания поднялся в ринг. Боксеры провели первую дуэль взглядов, после чего Усик сделал селфи с победителем боя.

Усик также поговорил с тренером россиянина, отметив, что "никто не отменял быть людьми".

Напомним, в ночь на воскресенье в Сочи россиянин Мурат Гассиев в 12-м раунде нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе и вышел в финал WBSS.