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    Спорт

    Усик прокомментировал селфи с российским боксером

    (обновлено: )2748380
    Украинец наблюдал за поединком из зала, а после его окончания поднялся в ринг. Боксеры провели первую дуэль взглядов, после чего Усик сделал селфи с победителем боя.
    Украинский боксер Александр Усик сделал селфи с россиянином Муратом Гассиевым
    instagram.com/usykaa/

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Усик сделал селфи с россиянином Муратом Гассиевым, который нокаутировал Юниера Дортикоса в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии и пробился в финал турнира.

    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Как россиянин Гассиев победил кубинца Дортикоса в полуфинале WBSS

    Фото Учик опубликовал на своей странице в Instagram.

    Украинец наблюдал за поединком из зала, а после его окончания поднялся в ринг. Боксеры провели первую дуэль взглядов, после чего Усик сделал селфи с победителем боя.

    Усик также поговорил с тренером россиянина, отметив, что "никто не отменял быть людьми".

    Напомним, в ночь на воскресенье в Сочи россиянин Мурат Гассиев в 12-м раунде нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе и вышел в финал WBSS.

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