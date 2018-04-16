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    Усик отказался драться с Гассиевым в России

    (обновлено: )11121
    Украинский чемпион сообщил, что бой с российским боксером перенесен на конец июня-июль, однако он "точно пройдет не в России".
    Александр Усик
    twitter.com/Klitschko

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Усик отказался проводить финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в первом тяжелом весе с россиянином Мурадом Гассиевым на территории России.

    Александр Усик
    usykaa
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    "Скорее всего, это будет конец июня-июль. Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика", — цитирует боксера Sport.ua.

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    Первоначально бой чемпиона мира по версиям IBF и WBA Гассиева и Усика должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии, но был перенесен на лето.

    Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил РИА Новости, что бой может пройти 22 июля в России, заявка на проведение поединка подана.

    instagram.com/usykaa/
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