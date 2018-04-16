Усик отказался драться с Гассиевым в России

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Усик отказался проводить финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в первом тяжелом весе с россиянином Мурадом Гассиевым на территории России.

"Скорее всего, это будет конец июня-июль. Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика", — цитирует боксера Sport.ua.

Смотрите также: Усик вышел на ринг на дуэль взглядов с Гассиевым

Первоначально бой чемпиона мира по версиям IBF и WBA Гассиева и Усика должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии, но был перенесен на лето.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил РИА Новости, что бой может пройти 22 июля в России, заявка на проведение поединка подана.