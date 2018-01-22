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    "I’m very feel". Усик обыграл свою ошибку в музыкальном клипе

    (обновлено: )31220
    Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик выложил на своей странице в Youtube видео под названием "I'm feel. I'm very feel". Так он шуточно обыграл свою речь перед поединком.
    facebook.com/Alexanderusyk

    Перед поединком Усик vs Хук состоялась официальная процедура взвешивания. Один из журналистов решил задать вопрос украинцу: "Как вы себя чувствуете?" (How do you feel?). "I’m feel! I’m very feel!!!" — ответил Усик.

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    На следующий день, уже перед самим боем, журналист вновь задал тот же самый вопрос, на что украинец, уже зная, что такая формулировка неправильная, вновь решительно ответил: "I’m feel! I’m very feel!!!".

    Украинский боксер Александр Усик победил немца Марко Хука в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии, защитив свой титул чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе и выйдя в полуфинал WBSS.

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    Бой состоялся в ночь на 10 сентября 2017 года в Берлине. Усик победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

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