"I’m very feel". Усик обыграл свою ошибку в музыкальном клипе

Перед поединком Усик vs Хук состоялась официальная процедура взвешивания. Один из журналистов решил задать вопрос украинцу: "Как вы себя чувствуете?" (How do you feel?). "I’m feel! I’m very feel!!!" — ответил Усик.

Смотрите также: Усик против СМИ. Чемпион высказался о встрече с Онуфрием и поездках в Крым

На следующий день, уже перед самим боем, журналист вновь задал тот же самый вопрос, на что украинец, уже зная, что такая формулировка неправильная, вновь решительно ответил: "I’m feel! I’m very feel!!!".

Украинский боксер Александр Усик победил немца Марко Хука в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии, защитив свой титул чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе и выйдя в полуфинал WBSS.

Смотрите также: Избиение Хука. Победный 10 раунд Усика

Бой состоялся в ночь на 10 сентября 2017 года в Берлине. Усик победил техническим нокаутом в 10-м раунде.