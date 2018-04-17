наверх
17.04.201806:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.04
  • EUR32.27+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Усик назвал причину переноса боя с Гассиевым

    (обновлено: )141
    По словам украинского боксера. он получил травму руки в тренировочном лагере. В то же время Александр Усик подчеркнул, что запланированный бой все равно состоится.
    Александр Усик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Усик заявил, что финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в первом тяжелом весе с россиянином Муратом Гассиевым был перенесен из-за травмы.

    Биатлон. I этап Кубка мира. Одиночная смешанная эстафета. Дмитрий Пидручный
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украинский биатлонист Пидручный: с РФ надо прекратить все отношения

    "В своем тренировочном лагере я получил травму руки. Бой 11 мая не состоится. Мы с организатором сообщим, как только мы будем готовы, они скажут новую дату. У команды Гассиева прошу прощения за неудобства. Так бывает", — заявил Усик в своем аккаунте в Instagram.

    Читайте также: Трезвый ответ на больной вопрос: Усик и Бабкин о Крыме

    Первоначально бой чемпиона мира по версиям IBF и WBA Гассиева и Усика должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии, однако на прошлой неделе в официальном микроблоге организаторов боя в Twitter было сообщено о переносе поединка на лето. Позже генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил РИА Новости, что бой может пройти 22 июля в России, заявка на проведение поединка подана.

    Накануне украинский чемпион заявил, что точно не будет боксировать с Гассиевым в России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вид на район Хомса. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство