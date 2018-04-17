Усик назвал причину переноса боя с Гассиевым

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Усик заявил, что финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в первом тяжелом весе с россиянином Муратом Гассиевым был перенесен из-за травмы.

"В своем тренировочном лагере я получил травму руки. Бой 11 мая не состоится. Мы с организатором сообщим, как только мы будем готовы, они скажут новую дату. У команды Гассиева прошу прощения за неудобства. Так бывает", — заявил Усик в своем аккаунте в Instagram.

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Первоначально бой чемпиона мира по версиям IBF и WBA Гассиева и Усика должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии, однако на прошлой неделе в официальном микроблоге организаторов боя в Twitter было сообщено о переносе поединка на лето. Позже генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил РИА Новости, что бой может пройти 22 июля в России, заявка на проведение поединка подана.

Накануне украинский чемпион заявил, что точно не будет боксировать с Гассиевым в России.