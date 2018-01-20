Усик против СМИ. Чемпион высказался о встрече с Онуфрием и поездках в Крым

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик на недавней пресс-конференции вступил в жесткую дискуссию с журналиста, поинтересовавшимися у него, зачем он встречался с предстоятелем Украинской православной церкви Блаженнейшим Онуфрием и о территориальной принадлежности Крымского полуострова.

"Я не был в Крыму уже полгода. Отмечал праздники в Киеве со своей семьей. Я здесь живу уже много времени, дочка пошла в школу, дети – в садик. А в свой любимый город (Симферополь) я езжу, потому что у меня там кумовья, близкие. Я там родился, там крестился – не забывай свои корни. Как говорится, когда начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал", – сказал Усик на пресс-конференции в Киеве.

Говоря о том, кому все-таки принадлежит Крым, боксер перешел на более повышенные тона.

"Я не попугай, чтобы повторять по 100 раз, что, где, когда. Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете? Скажите, какая ваша цель, чтобы спровоцировать меня и говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: "Ах, ты, пес, предатель!" Кого я предал из вас, что вы мне такие вопросы собачьи задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг подымается украинский и гимн играет Украины. Вот мой ответ провокаторам!" – сказал он.

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Кроме того, Александр Усик признался, что на встрече с предстоятелем УПЦ Онуфрием, которому подарил боксерские перчатки, "общался о духовном". Также чемпион объяснил, зачем посещает зону АТО в Донбассе.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.