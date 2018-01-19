Мировые тренды 19 января: "дом ужаса" в США и скандал вокруг Крыма

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РИА Новости Украина

Шатдаун на годовщину

Ведущие американские газеты, в основном негативно относящиеся к президенту США Дональду Трампу и стилю его правления, возлагают ответственность за бюджетный кризис на него и его коллег-республиканцев. Конгресс должен до 00.00 часов в субботу определиться с бюджетом страны, в противном случае произойдет так называемый "шатдаун": правительство останется без финансирования и должно будет сократить выполнение ряда функций.

"Перспективы "шатдауна" поднимают фундаментальный вопрос: может ли Республиканская партия вообще управлять", — с таким заголовком вышел материал газеты Washington Post. В последний раз "закрытие" федерального правительства произошло в 2013 году и негативно сказалось на популярности обеих партий в конгрессе и тогдашней администрации Барака Обамы. Однако издание отмечает, что возможный "шатдаун" станет первым в истории страны, когда одна партия контролирует и Белый дом и конгресс.

Газета New York Times выпустила оперативный материал, сообщающий, что палата представителей конгресса одобрила проект временного финансирования конгресса. При этом отмечается, что документ направлен в сенат, где для его одобрения необходима поддержка не менее десяти демократов. Газета считает это маловероятным. Журналисты также отмечают, что камнем бюджетного преткновения не в последнюю очередь стали неоднозначные инициативы Трампа: строительство стены на границе с Мексикой и высылка нелегальных иммигрантов. Оба издания напоминают, что "шатдаун" может начаться 20 января, то есть в годовщину инаугурации Трампа.

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Премьер Новой Зеландии беременна

Британские газеты, Guardian, Times, Telegraph и другие, активно обсуждают неожиданную новость о беременности 37-летней Джасинды Ардерн, премьер-министра Новой Зеландии. О своем первом ребенке, который появится в июне, политик сообщила в социальной сети Instagram. Пресса отмечает, что Ардерн станет лишь второй женщиной в современной истории, которая родит ребенка на посту главы государства, – после пакистанского премьера Беназир Бхутто, родившей в 1990 году девочку Бахтавар.

Сообщается, что Ардерн и ее партнер, телеведущий Кларк Гейфорд, уже знают пол будущего ребенка, но не хотят раскрывать эту информацию. Зато уже известно, что сидеть дома с малышом будет именно отец. При этом Ардерн возьмет шестинедельный декретный отпуск, а обязанности премьер-министра будет исполнять ее заместитель Уинстон Питерс. Именно благодаря Питерсу Ардерн пришла к власти после парламентских выборов в сентябре 2017 года, когда ни одна из партий не набрала достаточно мест для формирования правительства. Тогда лидер партии "Новая Зеландия прежде всего" согласился блокироваться с лейбористами Ардерн, которая в итоге получила кресло премьера. Газеты уже подсчитали, что Ардерн забеременела во время своей предвыборной кампании. Сама политик утверждает, что для нее беременность стала полным сюрпризом, поскольку ранее врачи говорили, что она не сможет иметь детей без медицинской помощи. Премьер заверила, что, если не считать утренней тошноты, чувствует себя хорошо, а также призналась, что начала поедать "огромное количество пирожков".

Поспешное отступление Вашингтона перед Анкарой

Газета Wall Street Journal связывает непоследовательную позицию Вашингтона относительно создания так называемых "пограничных сил безопасности" в Сирии с жесткой реакцией Анкары. США объявили о формировании 30-тысячных сил безопасности совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС), состоящими преимущественно из курдов, что не замедлило вызвать гнев Турции.

После этого госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что у США нет намерений по созданию "сил безопасности границы" в Сирии, отметив, что этот вопрос, так возмутивший Анкару, был "неверно представлен". Газета называет действия американской администрации "поспешным откатом". "Быстрый поворот является знаком раскола в команде Трампа по вопросу развития стратегии в Сирии после прекращения борьбы с ИГ", — пишет WSJ. Представители администрации признают, что план о создании пограничных сил был плохо продуман, а его "презентация" провалилась. "Мы управились с этим из рук вон плохо", — заявил изданию неназванный американский чиновник. Турецкие лидеры, несмотря на "отступление", заявляют об остающемся скептицизме относительно сирийской стратегии Вашингтона, отмечает издание.

Слушания по делу Турпинов

Мировые СМИ продолжают следить за делом супругов Турпин из Калифорнии, которые держали закованными в цепях своих 13 детей в возрасте от двух до 29 лет. В четверг состоялись судебные слушания по делу пары, жуткие подробности которых сообщают такие издания, как американские Washington Post и New York Times, британские Independent, Times и Telegraph. Прокурор округа заявил, что дети недоедали и находились в крайней степени физического истощения. Ранее сообщалось, что о событиях в "доме ужаса" стало известно, после того как 10-летняя дочь Турпинов в воскресенье сбежала через окно и смогла позвонить в службу спасения. Однако, как выяснилось, девочке было уже 17 лет, но она была так ослаблена, что выглядела значительно младше своего возраста.

Мотивы для столь жестокого обращения с детьми все еще неясны: по данным прокурора, их заточение началось "много лет назад". Сначала детей привязывали веревками, но после попытки побегов родители перешли к цепям и навесным замкам. Дети были лишены элементарной медицинской помощи, а некоторые из них даже не знали, что такое таблетки и как они выглядят. При этом супруги — 57-летний Дэвид и 49-летняя Луиза – часто покупали различные лакомства и выкладывали их перед детьми, чтобы подразнить голодных детей, сообщила сторона обвинения. Дети выпали из поля зрения образовательных органов штата, так как власти Калифорнии удовлетворили просьбу Турпинов, заявивших, что намерены дать детям домашнее образование.

Российские любители оружия и Украина

"Бывшая сверхдержава, стесненная в средствах, пытаясь по дешевке восстановить влияние, не ограничивается тем, что проплачивает сетевых троллей", — пишет колумнист The Washington Post Энн Эпплбаум. Есть еще такой же малобюджетный "запас молодых людей, увлекающихся оружием, камуфляжем, дзюдо и военизированными играми в лесах". По ее словам, "Россия проявила более чем добрососедский интерес" к "игрокам в страйкбол, членам клубов боевых искусств и стрельбы в Латвии и Эстонии — странах, где много русскоязычных".

"Российские тренеры со связями в военных кругах и даже силах спецназначения присоединились к некоторым клубам в этих странах, обучая тому, что один наблюдатель назвал "тактикой мелких подразделений", — пишет Эпплбаум. Эти "бойцовские клубы" учат некой "системе", практическим навыкам русских боевых искусств, "удушающим" приемам и другие формам рукопашного боя.

"Можно было бы отмахнуться от этих случаев как единичных и несущественных, если бы не тот факт, что у России действительно есть опыт использования военизированных групп наряду с дезинформацией, коррупционными практиками и другими тактиками дестабилизации своих соседей. Оккупацию Крыма осуществляли "маленькие зеленые человечки" — российские солдаты в форме без знаков отличия. Но местные, которые внезапно стали "сепаратистами" на востоке Украины, вышли из более мрачной военизированной среды", — подчеркивает Эпплбаум.

Тактики, которые Россия "оттачивает на Украине и в Молдавии, зачастую проходят испытания и дальше на Западе".

Заявления из Финляндии по Крыму

По мнению кандидата на пост президента Финляндии Пааво Вяюрюнена (Paavo Väyrynen), российскую угрозу в Финляндии сильно преувеличивают. Во время войны на Украине у России не было другой альтернативы, кроме захвата Крыма, заявил Вяюрюнен в утренней передаче финского телеканала MTV.

"При поддержке США в Киеве произошел государственный переворот, и законно избранному руководству Украины пришлось покинуть страну. Новое руководство запретило русский язык и начало движение в направлении НАТО. Русские десятилетиями говорили американцам, что, если Украину будут пытаться вовлечь в НАТО, то им придется захватить Крым", — сказал Вяюрюнен.

"В СМИ этот вопрос рассматривался слишком односторонне. Это привело к трагедии на Украине", — продолжил он. Вяюрюнен отметил, что бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер (Henry Kissinger) полагал, что Украина должна оставаться нейтральной страной.

Когда разразился кризис, бывалый политик Вяюрюнен назвал его на своей странице в Facebook "внутренним делом Украины". Сейчас Вяюрюнен считает, что в высказывание надо внести изменения.