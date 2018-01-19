Список Трампа. Твиттер реагирует на #FakeNewsAwards

РИА Новости Украина

Дональд Трамп обнародовал список средств массовой информации, которые получили так называемые "фейковые новости" за их ошибочное освещение его президентства.

В списке в общей сложности 11 победителей: Пол Кругман из The New York Times возглавил список с предсказанием, которое он сделал в день победы Трампа в президентской гонке, что экономика США никогда не восстановится.

На втором месте оказался ABC News, чье ложное сообщение о Трампе и России негативно повлияло на рынки и TIME, в которых утверждалось, что Трамп удалил из Овального бюст Мартина Лютера Кинга, пишет Sputnik.

CNN выиграл бронзу со статьей, посвященной том, что Трамп и его сын Дональд Трамп-младший имели доступ к взломанным документам из WikiLeaks. Несмотря на то, что CNN не попал на первое место, это СМИ стало "фаворитом" объявленной награды – 4 новости CNN “удостоились чести” попасть в список. The Washington Post, Time и Newsweek также были упомянуты в списке ложных сообщений СМИ.

Трамп не упомянул ни одно конкретное СМИ, которое распространяли ложные сообщения о предполагаемых связях его кампании с Россией, предпочитая вместо этого назвать все подобные сообщения "фальшивкой", вновь подчеркивая, что не было никакого “сговора” с Москвой.

Республиканская группа, опубликовавшая список, сделала вывод о том, что, несмотря на то, что средства массовой информации тратят 90 процентов времени на негативное освещение или фальшивые новости, президент Трамп добился хороших результатов и представила список достижений его администрации.

Объявление победителей "награды" вызвало фурор в Твиттере. Некоторые юзеры поставили под сомнение выбор ложных статей, т.к. впоследствии многие издания извинились за опубликование фейков, в то время как другие высказали точку зрения, что этот список может негативно повлиять на свободу прессы.

Пользователь Eugene Gu, MD: Когда президент США атакует свободу прессы, мы все меньше становимся землей свободных людей. Мы становимся все более и более землей тирании.

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Brian Krassenstein: ФАКТЫ:

— Количество историй “фейковых новостей" Трамп мог найти для своего #FakeNewsAwards за год: 8

— Количество этих историй, исправленных прессой: 8

— Количество лживых заявлений Трампа за последний год: 1,593

— Сколько лживых сообщений он исправил: 0

Jojams: #FakeNewsAwards почему бы президенту не заняться чем-то получше?

Репортеры вышеупомянутых в списке СМИ тоже отреагировали на получение награды.

Don Bongino: Круг почета CNN. Это занимает больших усилий и трудной работы, чтобы доминирование в #FakeNewsAwards так, как вы это сделали.

Wajahat Ali: Мы смеемся над #FakeNewsAward, но на самом деле это ужасающе и леденящее кровь. Это то, что случается в диктаторских и фашистких режимах. Факты, язык, правда, и, в конечном итоге, прессов завладевают, чтобы она служила власти, не подвергала сомнению или отвечала за это.

Jim Acosta: Ошарашен весомостью собственной абсурдности.

Однако, многие поощрили эту награду, назвав это “сокрушительным успехом."

Cali-Conservative: Если вы вдруг пропустили #FakeNewsAwards, я их добавил в это видео.

James McCheese‏: Я бы сказал, что #FakeNewsAwards были сногсшибательным успехом и стоили того, чтобы их ждать. Не могу дождаться следующего [награждения]!

lder Lansing: Создавая #FakeNewsAwards и трендовый шторм, Президент Трамп издевается над вами идиоты в ложных новостях. Он гений маркетинга. И поздравляю CNN [-] вы очень-очень далеко от имени сми, которое больше всего заслуживает доверия.

Chad Schafer: Репортеры мейнстримных СМИ насели на докторов Трампа про вопросом, которые представляют собой "бургер ни с чем" [выеденного яйца не стоят], меж тем #FakeNewsAwards

Когда президент США объявил о выпуске победителей награды "ложных новостей", GOP.com, официальный сайт республиканцев, который опубликовал список, рухнул примерно на час из-за большого количества людей, его посетивших. Также были сотни тысяч твитов с хэштегом #FakeNewsAwards, где пользователи соцсети делились мыслями по поводу списка.