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    Список Трампа. Твиттер реагирует на #FakeNewsAwards

    (обновлено: )64
    Несмотря на то, что CVB тратят 90% времени на негативное освещение или фальшивые новости, президент Трамп добился хороших результатов и представил список достижений его администрации.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Дональд Трамп обнародовал список средств массовой информации, которые получили так называемые "фейковые новости" за их ошибочное освещение его президентства.

    В списке в  общей сложности 11 победителей: Пол Кругман из The New York Times возглавил список с предсказанием, которое он сделал в день победы Трампа в президентской гонке, что экономика США никогда не восстановится.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    PAUL J. RICHARDS / AFP
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    На втором месте оказался ABC News, чье ложное сообщение о Трампе и России негативно повлияло на рынки и TIME, в которых утверждалось, что Трамп удалил из Овального бюст Мартина Лютера Кинга, пишет Sputnik.

    CNN выиграл бронзу со статьей, посвященной том, что Трамп и его сын Дональд Трамп-младший имели доступ к взломанным документам из WikiLeaks. Несмотря на то, что CNN не попал на первое место, это СМИ стало "фаворитом" объявленной награды – 4 новости CNN “удостоились чести” попасть в список. The Washington Post, Time и Newsweek также были упомянуты в списке ложных сообщений СМИ.

    Трамп не упомянул ни одно конкретное СМИ, которое распространяли ложные сообщения о предполагаемых связях его кампании с Россией, предпочитая вместо этого назвать все подобные сообщения "фальшивкой", вновь подчеркивая, что не было никакого “сговора” с Москвой.

    Республиканская группа, опубликовавшая список, сделала вывод о том, что, несмотря на то, что средства массовой информации тратят 90 процентов времени на негативное освещение или фальшивые новости, президент Трамп добился хороших результатов и представила список достижений его администрации.

    Заседание Верховной Рады
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк
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    Объявление победителей "награды" вызвало фурор в Твиттере. Некоторые юзеры поставили под сомнение выбор ложных статей, т.к. впоследствии многие издания извинились за опубликование фейков, в то время как другие высказали точку зрения, что этот список может негативно повлиять на свободу прессы.

    Пользователь Eugene Gu, MD: Когда президент США атакует свободу прессы, мы все меньше становимся землей свободных людей. Мы становимся все более и более землей тирании.

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    Brian Krassenstein: ФАКТЫ:

    — Количество историй “фейковых новостей" Трамп мог найти для своего #FakeNewsAwards за год: 8

    — Количество этих историй, исправленных прессой: 8

    — Количество лживых заявлений Трампа за последний год: 1,593

    — Сколько лживых сообщений он исправил: 0

    Заседание Верховной Рады Украины. Архивное фото
    УНИАН
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    Jojams: #FakeNewsAwards почему бы президенту не заняться чем-то получше?

    Репортеры вышеупомянутых в  списке СМИ тоже отреагировали на получение награды.

    Don Bongino: Круг почета CNN. Это занимает больших усилий и трудной работы, чтобы доминирование в #FakeNewsAwards так, как вы это сделали.

    Wajahat Ali: Мы смеемся над #FakeNewsAward, но на самом деле это ужасающе и леденящее кровь. Это то, что случается в диктаторских и фашистких режимах. Факты, язык, правда, и, в конечном итоге, прессов завладевают, чтобы она служила власти, не подвергала сомнению или отвечала за это.

    Jim Acosta: Ошарашен весомостью собственной абсурдности.

    Однако, многие поощрили эту награду, назвав это “сокрушительным успехом."

    Церемония вручения премии Золотая шапочка из фольги в Берлине
    Sputnik Deutschland
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    Cali-Conservative: Если вы вдруг пропустили #FakeNewsAwards, я их добавил в это видео.

    James McCheese‏: Я бы сказал, что #FakeNewsAwards были сногсшибательным успехом и стоили того, чтобы их ждать. Не могу дождаться следующего [награждения]!

    lder Lansing: Создавая #FakeNewsAwards и трендовый шторм, Президент Трамп издевается над вами идиоты в ложных новостях. Он гений маркетинга. И поздравляю CNN [-] вы  очень-очень далеко от имени сми, которое больше всего заслуживает доверия.

    Chad Schafer: Репортеры мейнстримных СМИ насели на докторов Трампа про вопросом, которые представляют собой "бургер ни с чем" [выеденного яйца не стоят], меж тем #FakeNewsAwards

    Когда президент США объявил о выпуске победителей награды "ложных новостей", GOP.com, официальный сайт республиканцев, который опубликовал список, рухнул примерно на час из-за большого количества людей, его посетивших. Также были сотни тысяч твитов с хэштегом #FakeNewsAwards, где пользователи соцсети делились мыслями по поводу списка.

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