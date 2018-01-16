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    В США родители держали на цепи 13 детей

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    Полиция округа Риверсайд в Калифорнии взяла под арест семейную пару, родителей 13 детей возрастом от двух до 29 лет. Они удерживали своих детей в заточении, некоторые из них были закованы в цепи, сообщается в заявлении офиса шерифа округа Риверсайд.
    Видеоканал CBS Los Angeles на Youtube

    По данным полиции, утром 14 января семнадцатилетняя девушка сбежала из дома и смогла позвонить в службу спасения. Она сообщила, что родители не выпускают из дома 12 ее братьев и сестер, скованных цепями.

    "После короткой беседы с девушкой (полицейские. — Прим. ред.) нашли 57-летнего Дэвида Аллена Турпина и 49-летнюю Луизу Анну Турпин в их доме, откуда сбежал подросток", — сообщается в заявлении.

    Впоследствии выяснилось, что несколько детей в доме прикованы к кроватям в темных и плохо пахнущих помещениях.

    Напомним, в США мать убила детей, из которых хотела сделать YouTube-звезд.

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