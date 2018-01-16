В США родители держали на цепи 13 детей

По данным полиции, утром 14 января семнадцатилетняя девушка сбежала из дома и смогла позвонить в службу спасения. Она сообщила, что родители не выпускают из дома 12 ее братьев и сестер, скованных цепями.

"После короткой беседы с девушкой (полицейские. — Прим. ред.) нашли 57-летнего Дэвида Аллена Турпина и 49-летнюю Луизу Анну Турпин в их доме, откуда сбежал подросток", — сообщается в заявлении.

Впоследствии выяснилось, что несколько детей в доме прикованы к кроватям в темных и плохо пахнущих помещениях.

Напомним, в США мать убила детей, из которых хотела сделать YouTube-звезд.