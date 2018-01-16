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    Супружеская пара в Калифорнии удерживала в заточении 13 своих детей

    (обновлено: )25101
    По данным полиции, 10-летняя девочка сбежала из дома и смогла позвонить в службу спасения. Она сообщила, что ее родители в доме удерживают 12 ее братьев и сестер, скованных цепями.
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Полиция округа Риверсайд в Калифорнии задержала семейную пару, которая удерживала в заточении 13 своих детей возрастом от 2 до 29 лет, некоторые из которых были закованы в цепи, сообщается в заявлении офиса шерифа округа.

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    По данным полиции, утром 14 января 10-летняя девочка сбежала из дома и смогла позвонить в службу спасения. Она сообщила, что ее родители в доме удерживают 12 ее братьев и сестер, скованных цепями.

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    "После короткой беседы с девочкой (полицейские — Ред.) нашли 57-летнего Дэвида Аллена Турпина и 49-летнюю Луизу Анну Турпин в их доме, откуда сбежал подросток", — сообщается в заявлении. Впоследствии выяснилось, что несколько детей в доме прикованы к кроватям в темных и плохо пахнущих помещениях.

    "Родители не смогли привести логические причины того, почему их дети удерживались таким образом", — отмечается в заявлении. Семерым из детей пары оказалось от 18 до 29 лет. Все жертвы находились в плохом состоянии и долгое время не ели, им дали еду и воду.

    В заявлении добавляется, что всех пострадавших доставили в полицейский участок для допроса и затем в больницы для осмотра, их родителей задержали.

    Ранее сообщалось, что в Харькове у родителей забрали детей, живших в жутких условиях. 

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