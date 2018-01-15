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    Киев

    Смертельный пожар в Киеве. Спасены 5 детей и 15 взрослых

    (обновлено: )43002
    Как сообщается, загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже, в этом пожаре погибла 56-летняя хозяйка. Огонь мог перекинуться на другие этажи, а дым охватил весь подъезд.
    На месте пожара в Киеве.

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Киевские пожарные спасли от огня 5 детей и 15 взрослых. Инцидент произошел в спальном районе Виноградарь, пишет ТСН.

    Как отмечается, загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже, в этом пожаре погибла 56-летняя хозяйка. Огонь мог перекинуться на другие этажи, а дым охватил весь подъезд.

    Спасатели эвакуировали жильцов и потушили пожар, на это понадобилось 40 минут. Кроме погибшей, пострадавших нет, однако 10-месячную девочку на всякий случай отвезли в больницу проверить состояние ее легких. Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты.

    Ранее сообщалось, что в многоэтажке Одессы произошел пожар. Есть жертвы.

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