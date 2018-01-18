В Крыму ответили на угрозы Киева арестовать местных депутатов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов назвал пустым сотрясанием воздуха угрозы украинских властей арестовать крымских депутатов, поддержавших воссоединение полуострова с Россией.

Ранее украинская прокуратура заявила, что объявила в розыск семь бывших депутатов Верховной Рады Крыма. Имена экс-парламентариев не указаны. Преследование организовано из-за того, что экс-депутаты способствовали "вхождению территории Автономной Республики Крым в состав Российской Федерации и дальнейшей оккупации полуострова". Прокуратурой готовятся ходатайства о предоставлении разрешения на задержание экс-депутатов.

"Все это пустое сотрясание воздуха. Никаких последствий ни одного из депутатов не ожидает. Никто их не боится, никто ни от кого не скрывается", — сказал РИА Новости Ильясов.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.