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10.01.201818:49
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    Фотоленты

    Беременная Джамала снялась в нежной фотосессии

    (обновлено: )35701
    Фотосессия Джамалы
    Фотосессия Джамалы
    Фотосессия Джамалы
    Фотосессия Джамалы
    Фотосессия Джамалы
    Фотосессия Джамалы
    Фотосессия Джамалы
    Фотосессия беременной Джамалы
    Фотосессия Джамалы
    Фотосессия Джамалы
    facebook.com/jamalaofficial
    Фотосессия Джамалы
    facebook.com/jamalaofficial
    Фотосессия Джамалы
    facebook.com/jamalaofficial
    Фотосессия Джамалы
    facebook.com/jamalaofficial
    Фотосессия Джамалы
    facebook.com/jamalaofficial
    Фотосессия Джамалы
    facebook.com/jamalaofficial
    Фотосессия Джамалы
    facebook.com/jamalaofficial
    Фотосессия беременной Джамалы
    facebook.com/jamalaofficial
    Фотосессия Джамалы
    facebook.com/jamalaofficial

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    Победительница Евровидения украинская певица Джамала, которая находится в "интересном положении", снялась в нежной фотосессии.

    Певица позировала посреди озера в одной из оранжерей Киевского ботанического сада имени академика Фомина.

    Джамала была облачена в длинное белое платье с открытыми плечами, украшенное жемчугом, которое деликатно подчеркивало беременность певицы, сообщается на странице Джамалы в facebook.

    Смотрите также: Джамала показала фото свадебного путешествия

    Ранее сообщалось, что Джамала беременна и ждет рождения своего первого ребенка.

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