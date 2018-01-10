Беременная Джамала снялась в нежной фотосессии

Победительница Евровидения украинская певица Джамала, которая находится в "интересном положении", снялась в нежной фотосессии.

Певица позировала посреди озера в одной из оранжерей Киевского ботанического сада имени академика Фомина.

Джамала была облачена в длинное белое платье с открытыми плечами, украшенное жемчугом, которое деликатно подчеркивало беременность певицы, сообщается на странице Джамалы в facebook.

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Ранее сообщалось, что Джамала беременна и ждет рождения своего первого ребенка.