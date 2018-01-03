После празднования Нового года популярная певица попала в больницу

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица, солистка популярной группы "Время и стекло" Надя Дорофеева после Нового года попала под капельницу. Фото с капельницей в руке появилось на странице Дорофеевой в Instagram.

nadyadorofeeva Звезда шоу бизнеса после празднования Нового года была госпитализирована

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Позже певица прояснила ситуацию другим фото, на котором написала, что у нее отравление. Новый год Дорофеева встречала с мужем – певцом Владимиром Дантесом.

"Лучший Новый год", – подписала фото певица.

Ранее сообщалось, что украинская певица Евгения Власова, за жизнь которой боролись врачи-реаниматологи, впервые за долгое время вышла на связь со своими поклонниками и порадовала их известием о том, что вскоре собирается выйти в прямой эфир.