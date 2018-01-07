Украинская певица, известная своими резкими высказываниями, идет в политику

"Размышляю еще. Пока хочу быть там, где я нужна больше. Политика для меня — большая ответственность. Нельзя идти в политику, если не разбираешься в том или ином вопросе. Надо очень много знать и уметь. Хочу помогать детям … матерям-одиночкам, например. Хоть как-то улучшить их жизнь. Сколько детей нуждаются не столько в помощи, сколько в любви. Любви много не бывает. Но мне действительно хочется делать это как политик, чтобы иметь рычаги для улучшения их жизни", – сказала Приходько в интервью Gazeta.ua.

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Ранее Приходько прокомментировала выступление в Украине российских артистов, призвав принять закон, запрещающий "концерты гастролеров". Резкое и местами с употреблением ненормативной лексики заявление Приходько, вероятно, стало реакцией на выступление в Киеве певицы, народной артистки Украины Ани Лорак.