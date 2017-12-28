наверх
28.12.201716:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Тяжелобольная украинская певица порадовала поклонников известием

    (обновлено: )12210
    Певица Евгения Власова сообщила поклонникам, что намерена выйти в прямой эфир в четверг вечером. О чем она хочет поговорить с подписчиками, пока неизвестно.
    Евгения Власова
    @eygeniavlasova

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Украинская певица Евгения Власова, за жизнь которой боролись врачи-реаниматологи, впервые за долгое время вышла на связь со своими поклонниками и порадовала их известием о том, что вскоре собирается выйти в прямой эфир.

    Насколько можно судить по фотографии и посту в Instagram, певица идет на поправку.

    "Друзья мои, поздравляю всех вас с чудесными праздниками! Планирую завтра выйти в прямой эфир в 21.00! Надеюсь, получится…", — прокомментировала свой снимок Евгения.

    Напомним, ранее Евгения Власова попала в реанимацию и несколько недель боролась за жизнь. Восемь лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологической болезнью.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Президент Петр Порошенко
      Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
      Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
      Взрыв в Санкт-Петербурге
      Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
      Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
      Советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин
      Итоги-2017, прогнозы-2018