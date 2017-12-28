Тяжелобольная украинская певица порадовала поклонников известием

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Украинская певица Евгения Власова, за жизнь которой боролись врачи-реаниматологи, впервые за долгое время вышла на связь со своими поклонниками и порадовала их известием о том, что вскоре собирается выйти в прямой эфир.

Насколько можно судить по фотографии и посту в Instagram, певица идет на поправку.

"Друзья мои, поздравляю всех вас с чудесными праздниками! Планирую завтра выйти в прямой эфир в 21.00! Надеюсь, получится…", — прокомментировала свой снимок Евгения.

Напомним, ранее Евгения Власова попала в реанимацию и несколько недель боролась за жизнь. Восемь лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологической болезнью.