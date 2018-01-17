Награда убойной силы. Закрытый оружейный клуб Полторака и Авакова

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В то время как украинцам на сегодняшний день запрещено свободно владеть огнестрельным оружием, государственные мужи спокойно друг друга вооружают, раздавая направо и налево наградное оружие. Кто и за какие заслуги перед страной получал Кольты и Маузеры — в обзоре РИА Новости Украина.

"Стволы" от Полторака

На днях в Министерстве обороны решили запретить награждать гражданских лиц холодным и огнестрельным оружием. Отныне на наградное оружие могут претендовать только военнослужащие и только один раз. Впрочем, ранее в Минобороны утверждали, что более 95% наградного оружия вручалось "военнослужащим и сотрудникам ВСУ, которые проявили мужество и героизм во время выполнения боевых заданий", но это не помешало министру обороны Степану Полтораку награждать пистолетами судей, народных депутатов, журналистов и даже учителя физкультуры.

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К примеру, как ранее уже выяснили журналисты, в 2015 году глава Высшего Админсуда Александр Нечитайло, глава Высшего хозсуда Богдан Львов, глава Высшего специализированного суда по вопросам рассмотрения уголовных и гражданских дел Борис Гулько получили от Полторака пистолеты Стечкина. Пистолеты Макарова и патроны от Минобороны получили и председатель Печерского суда Руслан Козлов и его заместитель Олег Белоцерковец.

Однако же, в 2016 году журналисты также обнародовали информацию о том, что Полторак охотно раздает наградное оружие как подарок на день рождения. Так, Арсений Яценюк в бытность свою главой Кабинета министров ко дню рождения получил от Полторака "гангстерский" автомат Томпсона образца 1928 года и 203 патрона. Секретарь СНБО Александр Турчинов на день рождения удостоился "Маузера" К-96 7,63 мм и 105 патронов. Главе Казначейской службы Татьяне Слюз подарили 5,45 мм пистолет ПСМ и 8 патронов, а министр юстиции Павел Петренко в подарок получил американский Кольт, как и министр внутренних дел Арсен Аваков.

В 2015 году на день рождения наградили пистолетом ПСМ "за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, образцовое выполнеие служебного долга, проявленную честь и доблесть" и супругу министра информационной политики Юрия Стеця, журналистку "5 канала" Яну Конотоп.

Также среди известных владельцев наградного оружия МО — мэр Киева Виталий Кличко (автоматический револьвер Стечкина), нардепы Иван Винник, Виктор Кривенко, Тарас Пастух (пистолеты Макарова), Игорь Кононенко (Форт), Игорь Котвицкий (Кольт), Сергей Куницын (ТТ) экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и бизнесмен Олег Калашников.

Вместе с тем в списке награжденных оружием был и одноклассник Полторака — учитель физкультуры Александр Куруч, получивший Glock 17 и 200 патронов. Хотя и самого себя Полторак не обошел вниманием — министр был награжден пистолетом Glock 9 мм в комплекте со 103 патронами за "образцовое исполнение военных обязанностей" и "высокий профессионализм, честь и доблесть".

Оружие от Авакова

Министерство внутренних дел, в отличие от Минобороны, раздавало наградное оружие куда чаще, чем и заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро. Летом минувшего года НАБУ открыло уголовное производство о безосновательной выдаче наградного оружия гражданским лицам чиновниками МВД. Соответствующие материалы НАБУ передало в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, которая перенаправила документы другому правоохранительному органу для дальнейшего расследования. Результаты расследования пока неизвестны, однако по информации журналистов, скорость раздачи главой МВД оружия составляла в среднем 32 "ствола" в месяц.

Напомним, что глава МВД Арсен Аваков, согласно действующему законодательству, в праве вручать оружие отечественного и иностранного производства, в том числе — невоенного назначения. РИА Новости Украина подробно писало о "стрелковом клубе" министра, который только в 2014-2016 годах по собственной инициативе вручил более 2200 единиц огнестрельного оружия, кому посчитал нужным.

В списке счастливчиков оказались журналисты, прокуроры, судьи, министры, бизнесмены и народные депутаты. Полный список обладателей неизвестен, однако в СМИ и на странице Авакова в Facebook мелькают имена некоторых получателей. Среди них — нардеп Владимир Парасюк, получивший оружие за то, что проявил "мужество и храбрость в бою с противником" в АТО, бывший начальник Департамента противодействия наркопреступности Илья Кива, получивший именной пистолет АПС калибра 9 мм, руфер Павел Ушивец, более известный как Mustang Wanted. Экс-главе Кабина Арсению Яценюку и нынешнему премьер-министру Владимиру Гройсману достались израильские пистолеты Jericho 941 FBL, позднее они еще получили пулемет Максим и штурмовую винтовку Fort-221 соответственно. Столичный городской голова Виталий Кличко получил от МВД револьвер Альфа, ставший сразу после Майдана главой Национального банка Украины Степан Кубив и министры Остап Семерак и Павел Петренко получили от Авакова пистолеты "Форт 17-05". Такой же "ствол" есть у спикера Верховной Рады Андрея Парубия и депутата Николая Княжицкого.

В начале минувшего года Аваков заявлял, что наградил оружием 112 – депутатов Верховной Рады двух последних созывов, 19 сотрудников Кабинета министров, 13 сотрудников Администрации президента. "Министр внутренних дел имеет право принимать решение о награждении гражданских и служащих Украине рядовых и офицеров – за особые заслуги. Я этим правом активно пользуюсь. Ибо Наградное оружие в сегодняшней ситуации – одна из самых желанных наград для отличившихся!" — аргументировал раздачу оружия Аваков.

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Отметим, что некоторые отличившиеся не только носят наградное оружие с собой, но и активно ним пользуются. Как, например, это произошло с народным избранником Сергеем Пашинским. В 2014 году Аваков наградил своего однопартийца, который на тот момент возглавлял Администрацию президента, австрийским пистолетом Glock-19 калибра 9 миллиметров. Через несколько лет, в канун 2017-го года, Пашинский в ходе конфликта на трассе под Киевом выстрелил из этого наградного оружия в Вячеслава Химикуса, который был безоружен.

По данным материалов открытых источников интернет