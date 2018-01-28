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    Кличко прокомментировал грандиозную победу Усика

    (обновлено: )143472
    Кличко выразил уважение обоим бойцам поединка, отметив, что они сделали бой интересным: "Горжусь тобой, чемпион Александр Усик, продолжай бить!".
    Александр Усик
    twitter.com/Klitschko

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу боксера Александра Усика.

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    "Уважение для вас обоих, парни. Вы сделали этот поединок интересным, и он был напряжен до самого конца. Горжусь тобой, чемпион Александр Усик, продолжай бить!", – написал украинец в социальной сети Twitter.

    Напомним, Усик сумел победить Майриса Бриедиса в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии. По словам украинца, это были самые тяжелые 12 раундов в его жизни.

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