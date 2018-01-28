Кличко прокомментировал грандиозную победу Усика

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу боксера Александра Усика.

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"Уважение для вас обоих, парни. Вы сделали этот поединок интересным, и он был напряжен до самого конца. Горжусь тобой, чемпион Александр Усик, продолжай бить!", – написал украинец в социальной сети Twitter.

Напомним, Усик сумел победить Майриса Бриедиса в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии. По словам украинца, это были самые тяжелые 12 раундов в его жизни.