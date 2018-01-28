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    Аналитика и комментарии

    Хроника 27 января: теракт в Кабуле, победы Земана и Усика, исключение Кивы

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    Мощный взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана. Число пострадавших возросло до ста погибших.
    Теракт в Кабуле
    SHAH MARAI / AFP

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Террористический акт в Кабуле, триумф Милоша Земана на президентских выборах в Чехии и победа украинского боксера Александра Усика, об этих и других новостях субботы — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

    Теракт в Кабуле: около сотни погибших и более 150 раненых

    Последствия взрыва в Кабуле
    RT в youtube
    Последствия теракта в Кабуле: около сотни погибших и более 150 раненых

    Взрыв прогремел в субботу в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. По данным СМИ, взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи. Замглавы МВД сообщил об аресте четырех человек, связанных с терактом. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.

    Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале в столице Афганистана возросло до 95 человек, еще 158 пострадали, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны. Ранее сообщалось о 63 жертвах и 151 пострадавшем. 

    Милош Земан побеждает на выборах президента Чехии

    Действующий глава Чехии Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участков набрал 52,26% голосов и стал недосягаемым для своего соперника по второму туру президентских выборов, экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша, у которого 47,8% голосов, сообщило республиканское статуправление. 

    "За Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, за Драгоша – около 2,42 миллиона человек. Земан победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-чешском крае", — уточнило статуправление. Второй тур президентских выборов проходил 26-27 января. В первом туре выборов Земан набрал 38,56% голосов, Драгош занял второе место с 26,6% голосов. Инаугурация президента состоится на Пражском граде 8 марта 2018 года. 

    Усик одержал победу в труднейшем поединке в Риге

    Труднейший в карьере поединок Усика. Видео
    Канал SuperBoxing на Youtube
    Кровью и потом. Усик в тяжелом бою одолел Бриедиса

    В Риге закончился полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии и объединительный поединок за титулы чемпиона мира WBC и WBO, в котором украинец Александр Усик победил Майриса Бриедиса из Латвии. 

    Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам. Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира. 

    Киву исключили из Соцпартии, обвинив в рейдерстве

    Илью Киву исключили из рядов Социалистической партии Украины (СПУ) и лишили статуса председателя этой политсилы. Соответствующее решение было принято в субботу единогласно во время совместного заседания политсовета и центральной контрольной комиссии СПУ. 

    По словам лидера партии Петра Устенко, заседание политсовета было созвано вне очереди в связи с "попыткой рейдерского захвата партии". 

    "Чтобы сорвать процесс объединения левых, 24 января вечером чиновники Минюста сфальсифицировали документы и выбросили из реестра все руководство СПУ во главе с лидером партии Петром Устенко и подменили состав политсовета, изменили структуру политсовета партии в целом, изменили структуру органов и устав СПУ. Они решили ввести в СПУ праворадикалов. Они совершили попытку рейдерского захвата политсилы", — заявил Устенко. 

    В Польше украинец на фуре протаранил дом, в котором спали трое маленьких детей 

    ДТП. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Война на дорогах. Почему растет число ДТП в Украине?

    В польском селе Дорогуча 47-летний украинец за рулем фуры въехал в жилой дом. Инцидент произошел в ночь на 27 января, сообщает Dzennik Wschodni. 

    По версии СМИ, грузовик съехал с дороги, протаранил ограждение и въехал в дом. Водитель остановил автомобиль только в метре от детских кроватей. По словам правоохранителей, водитель был трезв и, вероятно, заснул за рулем. Ни один ребенок не пострадал — в комнате находились годовалый малыш, и дети 4 и 11 года. Водитель также серьезно не пострадал.

    В бразильском ночном клубе произошла бойня: 10 погибших, 6 пострадавших

    Минимум десять человек погибли, еще шесть пострадали в ходе стрельбы в клубе в бразильской Форталезе, сообщает агентство EFE со ссылкой на официальные источники. Атака произошла утром в субботу в бедном районе Форталезы. Группа вооруженных людей подъехала к клубу и без разбора начала стрелять на внутреннем дворе. Агентство отмечает, что причиной происшествия могли стать разбирательства из-за наркотиков. По данным телеканала Globo, пострадавших доставили в больницы. 

    В России пять человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Омском

    Видео пожара в Славянске.
    Видеоканал Сайт города Славянска на Youtube
    Густой черный дым окутал небо Славянска. Кадры мощного пожара

    Пять человек, в том числе двое детей 13 и 14 лет, погибли при пожаре в общежитии в поселке Новоомский в пригороде Омска, сообщает региональное управление СК РФ в воскресенье. 

    "Сегодня около 5 часов 30 минут утра в поселке Новоомский в пригороде Омска произошло возгорание 5-этажного здания рабочего общежития… Во время пожара, по предварительным данным, погибли пять человек, из них двое несовершеннолетних — 13 и 14 лет, еще семь человек пострадали", — говорится в сообщении. 

    Определилась победительница Australian Open

    Датчанка Каролина Возняцки обыграла румынку Симону Халеп и стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.

    Свитолина удачно стартовала на теннисном турнире в Гонконге В финале датчанка, второй номер посева, со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 переиграла первую ракетку турнира Халеп. Поединок продолжался 2 часа 49 минут. Победа позволила Возняцки занять первое место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). 

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