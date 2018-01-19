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    Атаки на УПЦ и беспрецедентные решения

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    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (28)

    (обновлено: )40770
    Уголовное дело против священника УПЦ в Запорожье касается всех: государство таким образом показывает, что оно вправе за любую религиозную организацию решать, как проводить религиозные обряды, заявил эксперт по вопросам религии Юрий Решетников.
    Священник православной церкви. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Впервые за всю историю независимой Украины суд и прокуратура приняли беспрецедентные решения относительно церкви и относительно религиозных убеждений граждан. Тревогу вызывают и некоторые законопроекты, внесенные на рассмотрение в парламент. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве эксперт по вопросам религии, кандидат философских наук Юрий Решетников.

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    По его словам, одно из таких тревожащих решений принято в канун новогодних праздников Монастырищенким судом в Черкасской области "в отношении человека, который, пребывая на государственной службе, в силу своих религиозных убеждений не смог подать электронную декларацию, вместо этого подал бумажную декларацию". 

    "То есть, свой гражданский долг человек выполнил, но… человек был осужден", - рассказал эксперт. Он пояснил, что наказание было "условное, но — без права занимать соответствующие должности". 

    "Фактически это первый в истории Украины приговор относительно человека в связи с его религиозными убеждениями", - подчеркнул Решетников, добавив, что последствия могут быть серьезными: ведь в стране очень много людей практически во всех религиозных общинах, которые "по-разному относятся к электронным декларациям, к паспортам…".

    Этот случай эксперт назвал "тревожным звоночком", поскольку это означает, что люди с соответствующими религиозными убеждениями не могут быть на госслужбе.

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    Решетников напомнил также о "достаточно своеобразном решении Запорожской прокуратуры о возбуждении уголовного дела с достаточно интересной формулой о нарушении равноправия граждан при осуществлении религиозных обрядов".

    Напомним, в начале года прокуратура начала производство против служителей Запорожской епархии УПЦ, чей священник отказался отпевать ребенка,  крещенного в "Киевском патриархате". 

    Как сообщается на сайте прокуратуры Запорожской области, проводится расследование фактов совершения отдельными представителями Украинской православной церкви (МП) и православного союза "Радомир" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

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    В связи с этим Решетников напомнил, что закон Украины "О свободе совести и религиозных организаций" не только допускает, но и закрепляет то, что каждая религиозная организация имеет свою внутреннюю установку, устав.

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    По этому, по мнению эксперта, данное решение прокуратуры на самом деле касается не только УПЦ, но и всех религиозных организаций страны.

    "Государство в лице прокуратуры таким образом озвучивает то, что оно вправе за религиозную организацию, за любую, подчеркиваю, решать, как проводить религиозные обряды, относительно кого проводить, что ей делать, и так далее", — сказал Решетников.

    Он также обратился к журналистам и — через них —  ко всему обществу с призывом избегать "языка вражды", ведь все хотят жить в мирной, стабильной и безопасной стране. Но пока что такой язык в ходу.

    "Иногда я ловлю себя на мысли, что все это напоминает Оруэлла, книгу "1984", — отметил Решетников. И пояснил: "как раз те, кто обвиняет Украинскую православную церковь в разжигании вражды, как раз те люди больше всех разжигают вражду по отношению к УПЦ".

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    Эксперт в связи с этим процитировал строки из статьи в одной из газет, где, в частности говорилось: "На войне как на войне, не так ли? Если можно не щадить младенцев, то почему нужно щадить попов".

    По словам Решетникова, он не знает, о чём думала автор статьи, но подчеркнул: она могла думать о чем угодно, но вот   "люди из разных праворадикальных организаций могут воспринять это как призыв к прямым действиям — не щадить попов".

    "Очевидно, что от этого (…) украинское общество никоим образом не выиграет", — сказал в заключение эксперт, призвав всех хранить межконфессиональный мир в стране и добрые отношения между людьми.

    Ранее в Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации "Союз православный Радомир", которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ.

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