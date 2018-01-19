Атаки на УПЦ и беспрецедентные решения

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Впервые за всю историю независимой Украины суд и прокуратура приняли беспрецедентные решения относительно церкви и относительно религиозных убеждений граждан. Тревогу вызывают и некоторые законопроекты, внесенные на рассмотрение в парламент. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве эксперт по вопросам религии, кандидат философских наук Юрий Решетников.

По его словам, одно из таких тревожащих решений принято в канун новогодних праздников Монастырищенким судом в Черкасской области "в отношении человека, который, пребывая на государственной службе, в силу своих религиозных убеждений не смог подать электронную декларацию, вместо этого подал бумажную декларацию".

"То есть, свой гражданский долг человек выполнил, но… человек был осужден", - рассказал эксперт. Он пояснил, что наказание было "условное, но — без права занимать соответствующие должности".

"Фактически это первый в истории Украины приговор относительно человека в связи с его религиозными убеждениями", - подчеркнул Решетников, добавив, что последствия могут быть серьезными: ведь в стране очень много людей практически во всех религиозных общинах, которые "по-разному относятся к электронным декларациям, к паспортам…".

Этот случай эксперт назвал "тревожным звоночком", поскольку это означает, что люди с соответствующими религиозными убеждениями не могут быть на госслужбе.

Решетников напомнил также о "достаточно своеобразном решении Запорожской прокуратуры о возбуждении уголовного дела с достаточно интересной формулой о нарушении равноправия граждан при осуществлении религиозных обрядов".

Напомним, в начале года прокуратура начала производство против служителей Запорожской епархии УПЦ, чей священник отказался отпевать ребенка, крещенного в "Киевском патриархате".

Как сообщается на сайте прокуратуры Запорожской области, проводится расследование фактов совершения отдельными представителями Украинской православной церкви (МП) и православного союза "Радомир" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

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В связи с этим Решетников напомнил, что закон Украины "О свободе совести и религиозных организаций" не только допускает, но и закрепляет то, что каждая религиозная организация имеет свою внутреннюю установку, устав.

По этому, по мнению эксперта, данное решение прокуратуры на самом деле касается не только УПЦ, но и всех религиозных организаций страны.

"Государство в лице прокуратуры таким образом озвучивает то, что оно вправе за религиозную организацию, за любую, подчеркиваю, решать, как проводить религиозные обряды, относительно кого проводить, что ей делать, и так далее", — сказал Решетников.

Он также обратился к журналистам и — через них — ко всему обществу с призывом избегать "языка вражды", ведь все хотят жить в мирной, стабильной и безопасной стране. Но пока что такой язык в ходу.

"Иногда я ловлю себя на мысли, что все это напоминает Оруэлла, книгу "1984", — отметил Решетников. И пояснил: "как раз те, кто обвиняет Украинскую православную церковь в разжигании вражды, как раз те люди больше всех разжигают вражду по отношению к УПЦ".

Эксперт в связи с этим процитировал строки из статьи в одной из газет, где, в частности говорилось: "На войне как на войне, не так ли? Если можно не щадить младенцев, то почему нужно щадить попов".

По словам Решетникова, он не знает, о чём думала автор статьи, но подчеркнул: она могла думать о чем угодно, но вот "люди из разных праворадикальных организаций могут воспринять это как призыв к прямым действиям — не щадить попов".

"Очевидно, что от этого (…) украинское общество никоим образом не выиграет", — сказал в заключение эксперт, призвав всех хранить межконфессиональный мир в стране и добрые отношения между людьми.

Ранее в Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации "Союз православный Радомир", которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ.