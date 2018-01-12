Дьяченко о священнике УПЦ и пропаганде религиозной нетерпимости

РИА Новости Украина

Национальная полиция и Нацгвардия Украины перешли на усиленный режим работы около церквей, чтобы не допустить совершения актов вандализма, поджогов и других противоправных действий, сообщила в четверг пресс-служба Нацгвардии.

В понедельник около 30 человек в балаклавах из радикальной организации С14 заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум. Кроме того, СМИ сообщали об акциях радикалов в храмах Днепропетровска и Запорожья. Также Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата заявила о нападении на храмы УПЦ МП в центре Одессы радикалов, которые расклеивали листовки и оскорбляли прихожан.

"В связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Украины Национальная полиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим дежурства возле церковных объектов", — говорится в сообщении на сайте Нацгвардии.

Под под усиленной охраной Нацгвардии находится деревянная казацкая церковь Пресвятой Богородицы, принадлежащая УПЦ КП и расположенная на территории комплекса "Запорожская Сечь".

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"В Луцке, Одессе, Чернигове, произошли нападки на храмы УПЦ, наверняка это системная акция и происходит и в других городах. Но Нацгвардия взяла под охрану комплекс Запорожская сечь и храмы КП в Запорожье, на которые никто не нападал, так на всякий случай. Все честные и демократические СМИ тем временем цитируют фейк о "ненашем Крыме" якобы со слов настоятеля Лавры, хотя на видео он говорит противоположное — Крым украинский. Но уголовное дело открыли силовики против священника УПЦ за разжигание", — написала директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко на своей странице в Facebook.

Эксперт напоминает, что объектом преступления ст. 161 являются конституционные права граждан.

"…(в отказе священника они не нарушены — он не мешал никому отправлять религиозные обряды), а действиями по разжиганию — любые действия вследствие которых сеется неприязнь, в том числе пропаганда религиозной нетерпимости, призывы изгнания и распространение неправдивой информации. Такой случай, когда состав преступления почему-то не наблюдается у священника, но немножко сильно виден в действиях власти и подконтрольных ей резко ставших КП-православными радикалов", — подчеркнула Дьяченко.