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    Точка зрения

    Дело против священника УПЦ. Резьба непременно сорвется - Павлив

    Тема:

    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (22)

    (обновлено: )1007210
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, у Администрации президента больше не нашлось аргументов против представителей канонической церкви.
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Facebook Сергея Стерненко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина 

    Атака на Украинскую православную церковь входит в новую фазу. После ура-радикалов войной против духовенства пошли силовики.

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    volyn24.com
    Националисты в Луцке "навестили" храмы УПЦ МП

    В четверг прокуратура начала производство против служителей Запорожской епархии УПЦ, чей священник отказался отпевать ребенка, крещенного в Киевском патриархате. 

    Кроме того, правоохранители проводят расследование фактов совершения отдельными представителями Украинской православной церкви и православного союза "Радомир" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями", сообщается на сайте прокуратуры Запорожской области в четверг. 

    "Установлено, что представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, предпочитая тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями", — говорится в сообщении прокуратуры. 

    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, у Администрации президента больше не нашлось аргументов против представителей канонической церкви. 

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    "Прекрасная, как это не парадоксально, новость из Запорожья.

    Насекомые из ГПУ завели на батюшку фигуранта известной истории дело.

    Пишут бесноватые много дерзостей и гадостей и, в принципе, о нашей Церкви. Батюшке крепости духа и терпения. А новость хороша тем, что со всей очевидностью указывает — у подонков из ГПУ и с Банковой не осталось иных аргументов против ненавидящего их народа кроме как закручивать гайки. Да резьба сорвется, это непременно. А на их резьбу, и очень скоро, мы найдем тугой болт", — об этом эксперт написал  на своей странице в Facebook.

    Facebook Михаила Павлива
    Комментарий Михаила Павлива о ситуации вокруг УПЦ (МП)
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