Дело против священника УПЦ. Резьба непременно сорвется - Павлив

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Атака на Украинскую православную церковь входит в новую фазу. После ура-радикалов войной против духовенства пошли силовики.

В четверг прокуратура начала производство против служителей Запорожской епархии УПЦ, чей священник отказался отпевать ребенка, крещенного в Киевском патриархате.

Кроме того, правоохранители проводят расследование фактов совершения отдельными представителями Украинской православной церкви и православного союза "Радомир" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями", сообщается на сайте прокуратуры Запорожской области в четверг.

"Установлено, что представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, предпочитая тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями", — говорится в сообщении прокуратуры.

По мнению политического эксперта Михаила Павлива, у Администрации президента больше не нашлось аргументов против представителей канонической церкви.

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"Прекрасная, как это не парадоксально, новость из Запорожья.

Насекомые из ГПУ завели на батюшку фигуранта известной истории дело.

Пишут бесноватые много дерзостей и гадостей и, в принципе, о нашей Церкви. Батюшке крепости духа и терпения. А новость хороша тем, что со всей очевидностью указывает — у подонков из ГПУ и с Банковой не осталось иных аргументов против ненавидящего их народа кроме как закручивать гайки. Да резьба сорвется, это непременно. А на их резьбу, и очень скоро, мы найдем тугой болт", — об этом эксперт написал на своей странице в Facebook.