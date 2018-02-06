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    Киев

    Кличко поручил рассмотреть петицию о сносе часовни УПЦ МП

    (обновлено: )17406
    Отмечается, что петицию "Решить вопрос сноса незаконной постройки-часовни УПЦ МП-Десятинного мужского монастыря Пресвятой Богородицы на территории Национального музея истории Украины" поддержали 10584 человека, при минимально необходимых 10 000.
    Мэр Киева Виталий Кличко
    kyivcity.gov.ua

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Киевский городской голова Виталий Кличко поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также профильному заместителю председателя КГГА и исполнительному органу Киевсовета (КГГА) рассмотреть электронную петицию о сносе "незаконной часовни УПЦ МП-Десятинного мужского монастыря на территории Нацмузея истории Украины".

    Электронная петиция "Решить вопрос сноса незаконной постройки-часовни УПЦ МП-Десятинного мужского монастыря Пресвятой Богородицы на территории Национального музея истории Украины (далее НМИУ)" набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению.

    Петицию поддержали 10584 человека, при минимально необходимых 10 000.

    пресс-центр УПЦ в Facebook
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве

    В минувшую субботу в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП (храм Десятинного монастыря), которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что это сооружение стоит там незаконно, а территория принадлежит Киевскому музею истории.

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