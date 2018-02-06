Кличко поручил рассмотреть петицию о сносе часовни УПЦ МП

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Киевский городской голова Виталий Кличко поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также профильному заместителю председателя КГГА и исполнительному органу Киевсовета (КГГА) рассмотреть электронную петицию о сносе "незаконной часовни УПЦ МП-Десятинного мужского монастыря на территории Нацмузея истории Украины".

Электронная петиция "Решить вопрос сноса незаконной постройки-часовни УПЦ МП-Десятинного мужского монастыря Пресвятой Богородицы на территории Национального музея истории Украины (далее НМИУ)" набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению.

Петицию поддержали 10584 человека, при минимально необходимых 10 000.

пресс-центр УПЦ в Facebook Храм у Десятинного монастыря в Киеве

В минувшую субботу в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП (храм Десятинного монастыря), которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что это сооружение стоит там незаконно, а территория принадлежит Киевскому музею истории.