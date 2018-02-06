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    Общество

    УПЦ выступила за правовое решение спора вокруг храма Десятинного монастыря

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    Националистический радикализм крепчает (166)

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    Глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов заявил, что вокруг ситуации с часовней Десятинного монастыря происходит много манипуляций в политическом поле и в СМИ.
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    пресс-центр УПЦ в Facebook

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. В Украинской православной церкви Московского патриархата считают несостоятельными заявления о незаконном нахождении часовни УПЦ МП на территории Десятинного монастыря и призывают активистов решать все споры не поджогами, а в правовом поле, сообщил глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Атака на УПЦ: православные отстояли Десятинный храм

    Попытка поджога монастыря на улице Владимирской в Киеве произошла 25 января, с места происшествия полиция изъяла бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители задержали двух киевлян, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Суд в Киеве арестовал их на два месяца, однако в понедельник они были отпущены из-под стражи после "личной поруки депутатов и представителя ВС Украины". В УПЦ МЦ приветствовали освобождение из-под ареста подозреваемых после "слов раскаяния".

    "Нельзя выражать свою гражданскую позицию общественно опасным способом. Если я считаю, что какая-то постройка незаконная, то я должен ее поджечь? Тем более, на сегодняшний день право собственности на это строение зафиксировано за религиозной общиной УПЦ. Соответствующая запись есть в Едином реестре прав на недвижимое имущество", — заявил Бахов, слова которого приводятся на сайте УПЦ.

    Священнослужитель сказал, что вокруг этой ситуации происходит много манипуляций в политическом поле и в СМИ. "Никаких фактов не приводится, звучат мнения отдельных людей, их предположения. Существует решение суда, которое вступило в законную силу. Если кто-то считает, что это незаконно, то имеет правовой способ это оспорить. В правовом государстве нужно доказывать свою позицию правовым способом", — напомнил глава юридического отдела УПЦ.

    Комментируя заявления представителей некоторых политических и радикальных групп о том, что поджог часовни на самом деле был лишь "арт-мероприятием", "выражением определенной позиции двух архитекторов", Бахов задался вопросом: "если это "перформанс", то зачем им тогда аж пять канистр с легковоспламеняющимся веществом?".

    В минувшую субботу в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП (храм Десятинного монастыря), которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что это сооружение стоит там незаконно, а территория принадлежит Киевскому музею истории.

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