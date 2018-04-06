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    Православные встречают Великую пятницу - самый скорбный день в году

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    В Страстную пятницу во всех храмах из алтаря выносится на поклонение верующих плащаница – большой плат.Согласно традиции, великая вечерня обычно служится в два часа дня - около того времени, когда Христос умер на кресте.
    Распятие и свечи в православной церкви
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу — самый скорбный день в году, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте. 

    В Страстную пятницу во всех храмах из алтаря выносится на поклонение верующих плащаница – большой плат, на котором изображено снятие с креста тела Господня. Плащаницу выносят на середину церкви, где она находится до начала воскресного пасхального богослужения.

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    Согласно традиции, великая вечерня обычно служится в два часа дня — около того времени, когда Христос умер на кресте. Чин погребения, совершаемый, как правило, в 5 или 6 часов вечера, символизирует траурную процессию ко Гробу Господню — когда ученики Христа Иосиф Аримафейский и Никодим в сопровождении Богородицы и жен-мироносиц шли от горы Голгофы до погребальной пещеры и несли на руках снятого с креста Спасителя.

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    В этот день церковь предписывает самый строгий пост, а монастырский устав предполагает полное воздержание от пищи.

    В Великую пятницу не бывает литургии — главного церковного богослужения, во время которого приносятся в жертву плоть и кровь Христа в виде хлеба и вина. Вместо нее утром в храмах читают Великие (Царские) часы.

    "Литургия не совершается по причине глубокого сокрушения и сугубого (особенного) поста в честь распятия и смерти Господа Иисуса Христа, а также и потому, что в этот день Голгофская жертва была принесена самим Спасителем на Кресте", — говорится в объяснении церковного устава.

    Праздник Пасхи, или Воскресения Христова, в 2018 году отмечается 8 апреля.

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