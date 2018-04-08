СБУ против УПЦ, или "Страна агентов Кремля"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Угроза сползания Украины в религиозное противостояние с каждым днем становится все реальнее. Продолжается процесс захвата храмов, церкви поджигают и громят, радикалы не упускают случая разгромить очередной храм или ворваться в лавру, тем временем Служба безопасности Украины (СБУ) завела дело по расследованию "антиукаринской деятельности" Украинской православной церкви (УПЦ). А в Раде ждут своего часа так называемые "антицерковные" законопроекты, вызывающее массовое неприятие среди православных. Ситуация действительно предгрозовая.

"Вытолкали их храма, угрожая оружием"

Продолжаются рейдерские захваты храмов УПЦ. Так, в ночь с понедельника на вторник на Страстной неделе сторонники непризнанного Киевского патриархата захватили храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Птичья в Дубенском районе Ровенской области.

Как рассказал "Царьграду" пресс-секретарь Ровенской епархии Украинской Православной Церкви, игумен Герман (Кулакевич), это далеко не первый случай: за последние четыре года только на территории Ровенской епархии (а это только часть Ровенской области) было захвачено 14 храмов, в числе которых и храм в селе Птичья.

"На некоторые захваченные святыни у нас официальных документов не было, нам приходилось смириться и отстроить новые церкви, но на Успенский храм села Птичья у нас были все документы. В полном согласии с украинским законодательством он является собственностью общины Украинской Православной Церкви", — рассказал игумен.

По его словам, сторонникам Киевского патриархата помогали боевики батальонов "Айдар" и "Азов", при этом "верующих заставили покинуть храм, вытолкав из него, угрожая оружием". Впоследствии храм опечатали сотрудники полиции.

Поджоги храмов

Продолжаются поджоги и погромы храмов. Судя по частоте инцидентов, это вряд ли можно считать какими-то спонтанными действиями отдельных маргиналов.

Напомним, в ночь на 26 января была попытка поджечь двери Десятинной церкви в Киеве. Поджигателей признали акционистами и отпустили на поруки.

Затем радикалы потребовали снести Десятинную церковь, но православные верующие ее отстояли.

В ночь с 9 на 10 марта 2018 года неизвестные с помощью зажигательной смеси подожгли храм Преображения Господня на Оболони. Церковь сильно пострадала.

14 марта неизвестные совершили поджог на территории храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость", который находится в "Бабьем Яру". Охраннику удалось справиться с возгоранием самостоятельно. Это была уже седьмая попытка поджечь храм, начиная с 2014 года, отмечает портал "Союз православных журналистов".

Ночью 6 апреля неизвестные совершили поджог киевского храма в честь Иерусалимской иконы Божией Матери — об этом на своей странице в Facebook сообщил настоятель церкви протоиерей Дмитрий Горчук.

Подобные инциденты происходили и в других городах.

СБУ против УПЦ

О том, что СБУ проводит расследование якобы "антиукраинской" деятельности Украинской православной церкви по всей территории страны из-за "поддержки ополченцев", сообщило информагентство "Вчасно" ("Вовремя") со ссылкой на заявления представителей спецслужбы. Сообщается, что расследование проводится путем научных экспертиз", выявления документв и свидетельств.

В качестве примера представители СБУ указывали, в частности, что в 2014 году на Донбассе монахи Свято-Успенской Святогорской лавры будто бы "разместили на обратной строне иконы Божьей матери новую молитву пророссийского содержания и раздавали ее на пасхальные праздники”.

Вспомнили о Стрелкове-Гиркине: тот будто бы нашел когда-то убежище в одном их храмов УПЦ в Славянске.

Ранее в СБУ заявляли, что российские спецслужбы якобы считают перспективным "раздувание противостояния в украинском првославии” и… готовят захваты храмов.

В УПЦ считают все эти выпады частью политической игры.

"Наша Церковь без нашей воли втянута в геополитическую борьбу и используется для манипуляций, в том числе и на дипломатическом уровне", — заявил епископ Украинской Православной Церкви Виктор (Коцаба) в интервью порталу "Православная жизнь".

По его словам, "как внутри страны, так и в ходе дискуссий на международном уровне существуют попытки обвинить нашу Церковь в "промосковской деятельности".

"Есть определенная категория лиц, которые стремятся на любые наши критические замечания, сообщение правдивой информации о нарушениях прав верующих утверждать, что это "рука Москвы", — отметил епископ.

Читайте также: Атака на УПЦ. "Дети Перуна" против "киборгов"

"Взрывоопасные" вопросы

Внутри страны противостояние в религиозной сфере продолжается и, к сожалению, никаких шагов к примирению в последнее время сделано не было, считает директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Александра Решмедилова.

Между тем, по ее словам, поиск консенсуса в подобных вопросах (не только религиозных) очень важен в связи с их "общественной взрывоопасностью".

Особенно в тех случаях, когда споры на самом деле идут об имуществе – не секрет, что в процессе "самоопределения" религиозных общин под видом "демократических процедур" часто происходят "отжим" храмов – "с привлечением воинственных парамилитарных группировок".

Решмедилова подчеркнула, что в стране и так "крайне высокая агрессивность населения, крайне высокая неудовлетворенность", и когда в таких условиях поднимаются такие темы, — "сюда можно отнести и религию, и язык, и образование, и многое другое" — это чревато непредсказуемыми последствиями.

"Страна агентов Кремля"

Обострение противостояния в религиозной сфере крайне опасно для Украины, и без того страдающей от конфликтов, считает политический эксперт Николай Спиридонов.

Он напомнил, что депутаты Рады в свое время отложили рассмотрение "антицерковных" законопроектов из-за протестов верующих (протесты проходили в виде молитвенного стояния православных у стен парламента), но с повестки дня они не сняты: "риск принятия этих законов, к сожалению, остается".

К чему все это может привести? "В Конституции записано, что государство не вмешивается в дела церкви. А церковь не вмешивается в дела государства, так сказать — в дела мирские. К сожалению, нарушения есть с обеих сторон", — сказал эксперт, пояснив: например, представители церквей "пытались вмешиваться в политику в 2004 году, когда Янукович конкурировал с Ющенко".

"Тут есть вопросы и к представителям церкви. Но то, что делают силовые органы — очевидно, что это еще хуже. Потому что самые страшные войны в истории мира — войны религиозные. И нам, кроме всех конфликтов, которые есть в Украине, еще религиозной войны для полного "счастья" не хватало? Очень опасны эти попытки бороться с церковью", — подчеркнул Спиридонов.

По его словам, навешивание на приверженцев УПЦ ярлыков — "пособники оккупантов", "агенты Кремля" — имеет и обратную сторону.

"Сколько прихожан в УПЦ? Многие миллионы. Так если у нас такое количество "агентов Кремля", то получается, у нас вообще страна "агентов Кремля", — отметил эксперт.

По мнению Спиридонова, СБУ будет достаточно сложно доказать обоснованность своих обвинений в адрес УПЦ, поскольку очевидно, что "все это будет трактоваться как политические преследования, что добавит масла в огонь" и вызовет дополнительное напряжение в обществе.

Атака государства на УПЦ

Позицию украинской власти в религиозных спорах даже при большом желании нельзя назвать нейтральной. Политолог Руслан Бортник обратил внимание на такой факт: на этой неделе руководство департамента религии Минкульта решило провести выездное заседание в Запорожской епархии – там, где имел место конфликт с отпеванием мальчика, и этот крихис, по словам политолога, был использован для атаки на УПЦ.

"И вот чиновники решили подлить масла в огонь, решили провести выездное заседание. Они не поехали в Птичье, не поехали в другие места, где есть реальный конфликт, вооруженный конфликт, силовой конфликт, где захватываются храмы… Они решили "подсветить" то, что им информационно выгодно для информационных атак на УПЦ", — сказал Борник на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Читайте также: Атака на УПЦ и язычество. Месть подают морозной

По словам эксперта, с учетом всех обстоятельств, "действительно можно констатировать полноценную атаку, прежде всего, со стороны государства, или части элит, которые сегодня являются государственными чиновниками, вошли в государство, на церковь".

Бортник сделал прогноз: эта антицерковная тема получит развитие, точно так же, как и вся гуманитарная проблематика (язык, история) – все это "будет использоваться как инструмент разделения общества и для манипулирования общественным мнением".

По мнению эксперта, это – процесс разрушения Украины, поскольку "церковь, наряду с волонтерами – не военными, а в широком смысле слова – элемент, связующий общество".

В результате разрушения связующих элементов украинское общество может оказаться фрагментированным, распасться на враждующие между собой анклавы, "искусственно разделенные абсолютно искусственными вопросами истории, церкви, языковой политики", предположил Бортник.

"УПЦ лишена права защищаться"

Нападки на УПЦ и различные инциденты далеко не случайны, это организованная кампания, целенаправленная работа, считает политический эксперт Павел Рудяков. Он отметил, что в этой кампании (возможно, направляемой не из одного центра) есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели.

«Работа ведется. Захватывают храмы, оскорбляя чувства верующих, грабят имущество. Фактически у нас УПЦ лишена даже права защищаться, никакие аргументы не воспринимаются», — сказал Рудяков.

По его словам, параллельно идет процесс теоретического обоснования – "почему для нас УПЦ плоха, почему она вредна, почему для нас в Украине лучше поместная церковь с участием греко-католиков".

В целом, констатировал эксперт, идет технологически очень хорошо обеспеченная, прикрываемая на всех уровнях кампания, против которой УПЦ защищаться крайне трудно, ее ресурсы ограничены, "нужно, чтобы кто-то помогал".

"Но объективно УПЦ поставлена в крайне невыгодные условия. Ей могла бы помочь Российская православная церковь (РПЦ) и Россия, если бы захотела, если бы была политическая воля, скажем так, у не церковного руководства. Но — невыгодно из тактических соображений обращаться (за помощью – ред.), поскольку тогда проявится: а, все-таки Москва! В чем пока обвиняют (УПЦ – ред.) голословно – вы все-таки московское подразделение. И эта ситуация очень напряженная, угрожающая, она таит в себе еще целый ряд новых угроз", — обрисовал ситуацию политолог.

Что до перспектив достижения межконфессионального мира, то Рудяков провел грустную, по его словам, аналогию с Донбассом: в Донбассе будет мир, безусловно, но какой? Есть два варианта: есть мир через диалог, через компромисс, через учет интересов всех сторон, а есть мир через победу одной стороны – "через насилие, через ломку через колено".

Смотрите также: Акции против УПЦ. Появились новые кадры львовских разборок националистов

Украинская власть, в том числе президент Петр Порошенко, которого четыре года назад избрали как "президента мира" — за второй вариант.

"Это логика Майдана, что мы должны победить, пострелять, прогнать, сами сесть на золотой унитаз, которого, в итоге, не оказалось", — подчеркнул Рудяков. И добавил: вот и в данном случае, тот мир, к которому стремятся организаторы антицерковной кампании, те, кто ее ведет и направляет, может быть в двух вариантах: либо разгром УПЦ, либо раскол УПЦ".

Возможен и другой вариант мира – с учетом интересов здоровой части клира УПЦ. Однако, по словам эксперта, "прежде чем думать о таком мире, нужно подумать о защите от существующих угроз, в том числе от силовых действий так называемых "активистов", которые то тут, то там возникают, эти стаи, калечат, унижают – и безнаказанными на глазах у полиции исчезают".

Рудяков отметил, что над этими проблемами надо бы думать не только церкви, но и всей религиозной общественности.