наверх
01.04.201816:03
Курсы валют НБУ
  • USD26.540.00
  • EUR32.700.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Иерусалим накануне Пасхи. Кадры УПЦ

    (обновлено: )7310
    Центр информации Украинской православной церкви (УПЦ) начал прямые трансляции из Иерусалима (Израиль) накануне праздника Воскресения Христова.
    Иерусалим накануне Пасхи
    facebook.com/church.information.center

    В Лазареву субботу состоялась трансляция Божественной литургии с места Вознесения Исуса Христа. Богослужения на этом месте греческой церкви разрешают проводить только два раза в год: в Лазареву субботу и в день Вознесения Господня.

    Кроме того, состоялась трансляция Крестного хода с горы Елион в Гефсиманию и ко входу в Иерусалим. Десятки тысяч православных христиан со всего мира прошли с пальмовыми ветвями накануне Вербного воскресения.

    Православная церковь отмечает в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Владимир Гройсман
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Рассмотрение апелляции по делу Н. Савченко в Киеве
    Арест Савченко: следствие, суд