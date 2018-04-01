Иерусалим накануне Пасхи. Кадры УПЦ

В Лазареву субботу состоялась трансляция Божественной литургии с места Вознесения Исуса Христа. Богослужения на этом месте греческой церкви разрешают проводить только два раза в год: в Лазареву субботу и в день Вознесения Господня.

Кроме того, состоялась трансляция Крестного хода с горы Елион в Гефсиманию и ко входу в Иерусалим. Десятки тысяч православных христиан со всего мира прошли с пальмовыми ветвями накануне Вербного воскресения.

Православная церковь отмечает в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.