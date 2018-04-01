КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Пасхой! Счастья, благополучия и согласия украинским семьям", — написал глава государства на своей странице в Facebook.

Петр Порошенко/Facebook, 1 апреля 2018

Католическая церковь в воскресенье, 1 апреля, отмечает Пасху – праздник Воскресения Иисуса Христа.

А православная церковь в это воскресенье отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю.