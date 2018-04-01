наверх
01.04.201811:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.540.00
  • EUR32.700.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой

    (обновлено: )4601
    Президент Петр Порошенко в воскресенье поздравил христиан западного обряда с Пасхой, а также пожелал счастья, благополучия и согласия украинским семьям.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой.

    "Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Пасхой! Счастья, благополучия и согласия украинским семьям", — написал глава государства на своей странице в Facebook.

    Петр Порошенко/Facebook, 1 апреля 2018

    Католическая церковь в воскресенье, 1 апреля, отмечает Пасху – праздник Воскресения Иисуса Христа.

    А православная церковь в это воскресенье отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Губернатор Кемеровской области А.Тулеев
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд